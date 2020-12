La lutteuse professionnelle Hana Kimura est décédée par suicide en mai à la suite de plusieurs cas de cyberintimidation de la part des téléspectateurs de Terrace House: Tokyo. Sa mère, Kyoko Kimura, tente de sensibiliser la population à la cyberintimidation à la suite de l’incident mortel. Elle appelle à une éducation plus approfondie concernant l’utilisation des médias sociaux, affirmant que «les abus en ligne peuvent priver les gens de la volonté de vivre».

Kyoko a mené une interview récente et a déclaré que sa fille avait eu des difficultés à cause de la cyberintimidation avant sa mort. De nombreuses personnes lui envoyaient des messages haineux sur Twitter à cause d’une scène de la série de télé-réalité. Kyoko a déclaré que sa fille avait parlé des difficultés associées aux abus en ligne. En particulier, une conversation aurait mis en scène Kimura en train de pleurer en disant: «Ils ne considèrent pas les gens de l’émission comme des humains».

Selon le Japan Times, environ 1 200 commentaires ont été adressés au profil Twitter de Kimura entre la fin du mois de mars et sa mort en mai. La police de Tokyo a examiné ces messages et a sélectionné des comptes d’où circulaient des messages haineux. La police a ensuite envoyé des papiers concernant un homme dans la vingtaine de la préfecture d’Osaka aux procureurs publics pour abus.

“Il n’y a pas d’équilibre entre la douleur psychologique des victimes et la punition des auteurs”, a déclaré Kyoko, par Japan Times. “Il faut du temps et de l’argent pour identifier les délinquants, et la barre est trop élevée.” Ceux qui sont reconnus coupables d’accusations d’abus au Japon risquent moins de 30 jours de prison ou moins de 10000 ¥ d’amende.

Selon Nikkei Asia, la police de Tokyo soupçonne l’homme d’avoir cyberintimidé Kimura sur Twitter à la suite d’un épisode de Terrace House: Tokyo. Il aurait laissé des commentaires anonymes sur Twitter à la mi-mai, qui avaient un ton haineux. Les exemples fournis comprenaient “Y a-t-il une valeur à votre vie?” et “Hé, quand vas-tu mourir?”

Bien que la sanction actuelle pour abus soit mineure, Kyoko envisagerait d’engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont cyberintimidé sa fille sur les réseaux sociaux. Elle est actuellement en train de demander des informations aux opérateurs de réseaux sociaux. En outre, Kyoko envisagerait de créer une organisation à but non lucratif pour offrir des consultations sur les abus en ligne.

Alors qu’elle continue d’envisager une action en justice, Kyoko prévoit de visiter les écoles élémentaires au cours de l’année à venir. Son objectif est de faire connaître l’éducation aux médias sociaux. “Les personnes qui se livrent au lynchage en ligne ne sont pas conscientes du fait que des délinquants”, a déclaré Kyoko. “Je voudrais qu’ils réfléchissent à ce qu’ils font avant de critiquer les autres sur les réseaux sociaux.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en situation de crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.