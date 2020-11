UNE

une femme a été arrêtée et immobilisée par la police après avoir tenté de faire sortir sa mère de 97 ans d’une maison de retraite avant le deuxième verrouillage du pays.

La vidéo partagée sur les réseaux sociaux a semblé capturer une partie de l’incident dans un parking de Market Weighton dans l’East Yorkshire mardi.

Les images montrent la femme de 73 ans, menottée à l’intérieur d’une voiture de patrouille, tandis que sa mère âgée était assise à l’avant de la voiture familiale.

Il a été filmé par la fille de la femme détenue, l’ancienne star de Coronation Street, Leandra Ashton.

Dans les deux clips, Mme Ashton bouleversée affirme qu’elle et sa mère avaient emmené sa grand-mère hors de la maison où elle «se détériore», car ils ne l’avaient pas vue depuis neuf mois.

La femme de 97 ans a pu être vue assise sur le siège passager d’une voiture à l’arrêt avec un véhicule de police garé devant elle.

S’adressant à un policier et à d’autres personnes présentes, Mme Ashton critique la situation «ridicule».

Mme Ashton filme également sa mère assise menottée à l’arrière du véhicule de police, qui dans un clip la réconforte brièvement.

Mme Ashton a déclaré à la police à la fin d’une vidéo: “Lorsque les règles commencent à séparer les familles, je pense que nous devons remettre en question les règles.”

Dans un article sur Facebook, Mme Ashton a écrit: “Lorsque les règles – comme tant d’autres à cette période de notre histoire – prétendent être en place pour` `protéger ” mais causent pourtant des dommages incalculables à la santé physique et mentale, alors vous commencez à enfreindre le règles.”

Elle a affirmé que sa mère était une infirmière qualifiée qui voulait s’occuper de sa grand-mère à la maison.

Elle a écrit: «Nous n’avons une procuration que pour les finances de ma Nan. Pas pour son bien-être.

«Avant le verrouillage, nous pouvions surmonter cela en visitant régulièrement ma Nan. Maintenant, nous ne pouvons pas. Ma mère a été arrêtée parce qu’elle a refusé de ramener ma Nan au foyer de soins.

“On a l’impression que nous vivons dans le pire cauchemar de Kafka. Des gens masqués viennent vous enlever votre parent. Je me retrouve pour la première fois de ma vie du mauvais côté de la loi.”

Elle a soutenu que les règles devaient parfois être «stimulantes et changeantes» et que les parents proposés se voyaient attribuer le «statut de travailleur-clé» pour leur permettre d’aller dans la chambre privée d’un membre de la famille pour les visiter, les nourrir et prendre soin d’eux.

Leandra Ashton est brièvement apparue sur Coronation Street en 2016 dans le rôle de Saskia Larson, la fiancée de Will Chatterton, interprétée par Leon Ockenden.

Dans un communiqué, le chef de police adjoint Chris Noble de la police de Humberside a déclaré que la force avait répondu à “un rapport d’agression dans une maison de soins” à Market Weighton mardi à 11 h 15.

Il a ajouté: «Le foyer de soins avait également signalé qu’une femme dont ils étaient légalement responsables avait été emmenée de chez elle par sa fille.

«Les agents ont trouvé les deux femmes avec une troisième femme à proximité et les ont informés qu’ils devraient renvoyer la dame à la maison, comme c’est leur obligation légale de le faire.

«La situation était pénible et émouvante pour tout le monde et la femme ne voulait pas que sa mère soit renvoyée au personnel de la maison de soins.

<< L'officier présent devait s'assurer que tout le monde était en sécurité et en particulier la femme de 93 ans qui était fragile et vulnérable et a donc pris la décision de retenir brièvement la femme de 73 ans jusqu'à ce que la situation soit calme et sous contrôle. Les agents ont ensuite ramené la vieille dame à la maison.

«La dame de 73 ans a alors été immédiatement sans retenue, désarrêtée et autorisée à rentrer chez elle avec sa fille. Elle et sa fille ont remercié les agents pour la manière dont ils avaient géré l’incident.

Il a ajouté: “Nous comprenons que c’est une situation émotionnelle et difficile pour tous ceux qui sont impliqués. Nous sympathisons avec toutes les familles qui sont dans cette position et continuerons à fournir tout le soutien que nous pouvons aux deux parties.”

