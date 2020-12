La mère de Luis Miguel, Marcela Basteri, ne quitterait plus l’Espagne | Instagram

La mystérieuse disparition de la mère de Luis Miguel est un sujet qui continue de susciter un grand intérêt et qui a été à l’origine de différentes versions, cependant, le résultat d’enquêtes présumées publiées récemment indiquent que Marcela basteri il ne quitta plus l’Espagne.

Selon les arguments fondés sur les enquêtes menées sur l’affaire, ils donneraient de nouveaux indices sur ce qui aurait pu se passer avec Marcela Basteri, la mère de la chanteuse. Luis Miguel.

L’interprète mexicain, qui partage également des racines portoricaines, a grandi et vécu au Mexique pendant la majeure partie de sa vie et où sa carrière s’est projetée à l’international.

Cependant, sa vie de famille était loin d’être ce que le chanteur aurait voulu, une famille avec un père autoritaire qui s’est complètement tourné vers le rendre célèbre, l’éloignant d’une manière et d’une autre de sa mère et de ses frères.

“Luismi“Il a vu sa carrière prendre de l’ampleur alors qu’en même temps sa mère Marcela Basteri a disparu sans laisser de trace en août 1986.

L’ancienne mannequin italo-argentine se rendait en Espagne pour retrouver son mari et père de ses enfants, Luis Rey, dont elle était déjà séparée à l’époque.

Certaines versions fournies par la famille Basteri suggèrent qu ‘”elle a voyagé avec une certaine peur” mais Luis Rey Il a su la convaincre avec cet appel et a fini par accepter.

Une photographie prise à l’aéroport montre Marcela et son plus jeune fils, Sergio Gallego Basteri, en train de prendre un avion pour l’Espagne, image prise par sa famille après l’avoir licenciée; sa tante Adua et son père, qui l’auraient accompagnée à l’aéroport de Pise, en Italie, selon les dernières informations connues à ce jour.

Que dit la recherche?

Les résultats des enquêtes présumées récemment révélées indiquent que Marcela n’a plus jamais quitté l’Espagne, suggérant que ses dernières traces seraient au moment de son arrivée au domicile de «Las Matas», un chalet situé à la périphérie de Madrid, où elle a été citée par son mari, Luis Rey. Ceci selon les registres des passeports, dans lesquels aucun mouvement n’a été retrouvé.

Selon le site elcierredigital.com, des sources proches de la plus grande idole de la musique ont révélé les enquêtes qu’il a laissées entre les mains de personnes très influentes.

Les enregistrements de passeport qui ont alors été effectués en 1986 à toutes les frontières, terrestres, aériennes et maritimes, indiquent qu’il n’y a eu aucun mouvement. Luis Miguel a mené des enquêtes privées et hautement rémunérées avec d’anciens membres d’El Mossad et il le sait, expliquent les sources aux médias, révèlent-ils.

«Le Mossad» est considéré comme l’une des cinq plus importantes agences d’enquête internationales au monde.

Il faut se rappeler que la dernière fois que Marcela et Luis Miguel se sont rencontrés, c’était lors d’un concert offert par le “Sol de México” en Argentine, où l’italienne est apparue à un moment donné sur scène alors que son fils, le chanteur, a dédié la chanson ” Marcela “, composé par le père de celui-ci.

C’était la dernière fois que l’artiste était vu accompagné de sa mère et depuis lors, il a réussi «qu’il avait disparu, de la même manière, aucune plainte n’a été déposée en Espagne.

Luis Rey lui aurait fait du mal

Au milieu de tout cela, les versions qui sont devenues plus pertinentes, et encore plus ces dernières années, font référence à la théorie selon laquelle le coupable de la disparition de la mère de Luis Miguel est le défunt Luis Rey, père et le mari de Marcela.

Rey, voulait avoir un contrôle total sur la carrière du chanteur et c’était la raison pour laquelle il donnerait Marcela pour cette rencontre en Espagne, où le musicien a vécu avec ses proches après le départ de sa femme.

Selon l’acteur Andrés García, il a déclaré sa version des événements après le lancement de la première saison de “Luis Miguel: la série“Comme l’a révélé” Ventaneando “dans une interview, Luis Rey” aurait demandé son aide à plusieurs reprises pour se débarrasser de sa femme, Marcela Basteri “, a-t-il déclaré.

Ces déclarations ont été soutenues par le journaliste Javier León Herrera, auteur du livre “Luis Miguel, La Historia” et “Luis Mi Rey” qui a affirmé au site elcierredigital.com que les déclarations de l’acteur, García, sont tout à fait vraies, “point pour point”.

Il convient de mentionner que les travaux du journaliste ont servi de base à la série télévisée à succès “El Sol” sur le réseau Telemundo ainsi qu’à la plate-forme de service de streaming.

De plus, León a laissé entendre qu’entre García et Luis Rey, il n’y avait pas de secrets et que l’acteur est peut-être au courant de beaucoup d’autres choses qu’il pourrait ne jamais révéler, selon commenté.