À la mi-décembre, Nancy Grace a déclaré qu’elle et toute sa famille avaient été testées positives au COVID-19. Elle a également déclaré que sa mère âgée de 89 ans, Elizabeth, avait été hospitalisée après son diagnostic positif. Heureusement, Grace a révélé au Daily Mail que sa mère avait ensuite été libérée de l’hôpital et qu’elle était actuellement en voie de guérison.

Grace a raconté au Daily Mail la sortie de sa mère de l’hôpital: “C’est vraiment un miracle de Noël! Ma mère a eu 89 ans dans le quartier Covid et vient de rentrer à la maison pour Noël! Merci pour vos prières. Elles ont été exaucées et je le serai reconnaissant pour toujours.” Elle a poursuivi en partageant son appréciation pour le personnel médical qui a aidé à traiter sa mère pendant son séjour à l’hôpital. Elle a ajouté: «Je tiens à remercier tout le personnel formidable de l’hôpital Northside d’Atlanta qui a pris si merveilleusement soin de sa mère et l’a soignée. L’hôpital Northside est un endroit spécial pour notre famille car c’est là que se trouvaient mes jumeaux. né, et maintenant il sera connu comme le lieu qui a sauvé ma mère. “

Grace a initialement déclaré au Daily Mail que sa mère avait été testée pour le COVID-19 le 4 décembre après avoir éprouvé des symptômes liés à la maladie, notamment la léthargie, la perte d’appétit et la toux. Elizabeth, qui vit avec la famille à Atlanta, a ensuite été transportée d’urgence aux urgences pour y être soignée. Grace a ensuite été informée le 7 décembre qu’elle, son mari David Linch et leurs jumeaux de 13 ans, John David et Lucy Elizabeth, avaient également été testés positifs pour la maladie. Elle a déclaré à la publication qu’elle avait été testée positive au COVID-19 après avoir éprouvé des symptômes pseudo-grippaux et eu une toux. Grace a noté que ses deux enfants avaient mal à la gorge et que son mari avait de graves maux de tête. Alors que sa mère se rétablissait à l’hôpital, Grace, Linch et leurs enfants se sont mis en quarantaine chez eux alors qu’ils traitaient leurs propres diagnostics.

L’ancienne procureure a déclaré que les tests positifs au COVID-19 de la famille ont été un choc, car elle pensait qu’elle avait fait «tout ce qu’il fallait» pour se protéger et protéger ses proches. Elle a expliqué: «COVID n’est pas une blague – nous pensions que nous avions tout fait correctement. Veuillez continuer à porter des masques, à prendre des distances sociales et à rester en sécurité – aucune famille ne devrait vivre cela. ” Grace a également exprimé sa gratitude aux professionnels de la santé qui soignaient Elizabeth, disant qu’ils «prenaient tellement soin d’elle».