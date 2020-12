“La mère du blues” sort aujourd’hui sur Netflix et promet d’être un succès | INSTAGRAM

Il s’avère que c’est la seule première stellaire de la plateforme diffusion À ce jour, Netflix a approuvé la sortie d’innombrables fois, promettant d’être un film authentique et incroyable dont le public sera ravi.

C’est le dernier film dans lequel on peut voir l’acteur emblématique Chadwick Boseman, qui a malheureusement perdu la vie à cause d’un cancer du côlon en août dernier, est accompagné à l’écran de Viola Davis et Glynn Turman, parmi d’autres grands acteurs qui font partie de l’incroyable distribution.

Le film susmentionné, sorti aujourd’hui, est nommé “La mère du blues” et raconte l’histoire de “Ma Rainey”, chanteuse à Chicago en 1927, où une tension va grandir entre Rainey, son trompettiste et le manager qui veut contrôler l’artiste légendaire.

Cela pourrait aussi vous intéresser: 30 ans après la première, voici à quoi ressemblent les parents de Mi Pobre Angelito

Boseman joue «Levee», l’un de ses musiciens amoureux du couple «Ma Rainey» et qui cherche également à revendiquer les droits musicaux qui lui correspondent dans les années 1920, une époque où l’industrie de la musique était dominée par les gens blanc.

Le film, réalisé par George C. Wolfe, est basé sur l’œuvre emblématique d’August Wilson, lauréat du prix Pulitzer, dont nous vous donnerons quelques détails dans les prochains paragraphes.

Le titre original de ce film semble avoir été trop pour Netflix, car il s’appellerait “Ma Rainey’s Black Bottom”, cependant, ils ont décidé de mieux utiliser le nom que nous avons déjà mentionné, ignoré sauf pour les bluesmen les plus reconnus à l’époque, Ma Rainey était , dans les premières décennies du siècle dernier, le professeur de nul autre que Bessie Smith, reine du genre et du divertissement.

Basé sur une pièce du même nom, un succès à Broadway dans les années 80, le film produit par Denzel Washington et réalisé par le semi-inconnu George C. Wolfe encourt le théâtre le plus scandaleux jamais tourné.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Sans dissimulation sur son origine et sans travailler le théâtre comme un réalisateur pourrait le faire avec une idée, l’histoire du film se déroule presque entièrement dans un studio d’enregistrement de Chicago, mettant en vedette des acteurs qui parlent fort et pleurent beaucoup, ils souffrent, rient et font des grimaces.

D’après ce que le film montre, et les références le confirment, Rainey aurait été le contraire de Billie Holiday, alors que cette dernière a eu un très mauvais moment pour sa condition de femme de couleur, Rainey (jouée par Viola Davis, triple nominée et lauréate d’un Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle pour les clôtures inédites ici et un candidat ferme pour cette année) n’a aucun problème à arriver à un enregistrement au moment qui lui vient à l’esprit ou à marcher sur le bras d’un amant âgé de plusieurs années, dans un restaurant de celui que personne de sa race ne brille.

Davis’s Rainey est, en effet, autoritaire, pas exactement sympathique et accablant, une façon de se défendre du monde dominé par les blancs, bien sûr, qui lui a permis de mourir d’une crise cardiaque et non de tristesse, de dépendance, d’un cœur et d’un foie ravagés et avec la police la poursuit jusqu’à son lit de mort, comme Holiday.

Or, près de cinquante ans après Lady Sings the Blues (1972), il y a une curieuse coïncidence entre les deux: aucun des films qui leur ont été dédiés n’est loin de leur niveau, alors, dans “La mère du blues”, Rainey Il apparaît avec un visage hyper maquillé, des joues rouges et du mascara perpétuellement enduit, mettant des conditions sur les propriétaires blancs du studio d’enregistrement et dérangeant les arrangements de ses musiciens.