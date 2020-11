UNE

mère de deux enfants est décédée après avoir été heurtée par une voiture alors qu’elle tentait de prendre une photo du château gallois où I’m A Celebrity… est filmée, a déclaré sa famille.

Sharn Iona Hughes, 58 ans, de Prestatyn, au nord du Pays de Galles, a été tuée dans une collision avec une Volvo «en essayant de voir les lumières» du château de Gwrych.

Le château est le lieu de cette série de I’m A Celebrity… après la pandémie de Covid, le tournage ne pouvait pas avoir lieu en Australie comme d’habitude.

Les habitants ont afflué pour avoir une vue sur le château, qui a été illuminé pour le spectacle.

Mme Hughes était sur un tronçon de la route très fréquentée A547 Abergele lorsque l’incident s’est produit à 17 heures samedi soir.

Sa famille a déclaré dans un communiqué: «Sharn est décédée le 21 novembre… alors qu’elle tentait de voir les lumières du château de Gwrych.

«Sa famille et ses amis sont totalement sous le choc et perplexes devant sa mort tragique et souhaitent dire ce qui suit au sujet de leur perte.

«Sharn était si altruiste et avait une attitude si joyeuse et charitable envers la vie. Elle était en train d’organiser des livraisons de paniers à la banque alimentaire locale par le biais du Women’s Institute. Sa gentillesse nous manquera pour toujours.

(PA)

«Sa curiosité l’a amenée à vouloir voir les lumières du château de Gwrych, ce qui a malheureusement conduit à sa mort tragique prématurée le long d’une route très fréquentée. Nous avons vraiment le cœur brisé.

“Elle espérait prendre une photo et l’envoyer à un ami. Nous savons que plusieurs autres auront fait et prévoient de faire de même. Nous exhortons les gens à faire très attention et à se rappeler que c’est une route principale très fréquentée de classe A.”

Mme Hughes était également un membre éminent du Womens ‘Institute.

La WI a déclaré dans un communiqué: «Elle était très active dans la communauté, elle était très généreuse de son temps et tout simplement généreuse au total, elle a donné la priorité aux autres et était une organisatrice née.

«Elle appartenait à deux WI, était trésorière de l’église Gallt Melyd, aidait à organiser des collectes pour les banques alimentaires et a récemment terminé très fièrement le canapé à 5 km.