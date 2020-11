Dans sa lettre de démission, elle qualifiait la décision de «fondamentalement mauvaise».

Le premier ministre fait face à une confrontation aux Communes avec des dizaines de députés conservateurs opposés à la réduction.

Cinq anciens premiers ministres, David Cameron, Tony Blair, Theresa May, Sir John Major et Gordon Brown se sont également prononcés contre la réduction de l’aide étrangère.

«Beaucoup de personnes dans notre pays sont confrontées à de graves défis en raison de la pandémie et je sais que le gouvernement doit faire des choix très difficiles en réponse», a déclaré la baronne Sugg dans sa lettre de démission.

«Mais je pense qu’il est fondamentalement faux d’abandonner notre engagement de consacrer 0,7% du revenu national brut au développement.

«Cette promesse doit être tenue aussi bien dans les moments difficiles que dans les bons. Compte tenu du lien entre nos dépenses de développement et la santé de notre économie, le ralentissement économique a déjà conduit à des réductions importantes cette année et je ne pense pas que nous devrions réduire davantage notre soutien à un moment de crises mondiales sans précédent.

La baronne Sugg, qui était chef des opérations de M. Cameron au n ° 10, est ministre au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement. Elle est l’envoyée spéciale pour l’éducation des filles.

En tant que ministre, ses responsabilités incluent les territoires d’outre-mer (à l’exception des Malouines et Gibraltar) et les régions polaires, la jeunesse et l’éducation, y compris l’éducation des filles, l’égalité des sexes, la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que les droits des sociétés inclusives et les objectifs de développement durable.

La baronne Sugg a également averti dans sa lettre à Boris Johnson: «Réduire l’aide britannique risque de saper vos efforts pour promouvoir une Grande-Bretagne mondiale et diminuera notre pouvoir d’influencer les autres nations pour qu’elles agissent correctement.

Je ne peux ni soutenir ni défendre cette décision. Il est donc juste que je présente ma démission. “

En annonçant la réduction du budget de l’aide aux Communes, M. Sunak a déclaré: «S’en tenir strictement à dépenser 0,7% de notre revenu national pour l’aide à l’étranger est difficile à justifier auprès du peuple britannique, surtout lorsque nous constatons les niveaux les plus élevés en temps de paix. des emprunts enregistrés. »

Au lieu de l’objectif actuel, M. Sunak a déclaré que 0,5% serait dépensé en 2021, soit environ 10 milliards de livres sterling.