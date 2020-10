Saturday Night Live n’a donné aucun coup de poing au président Donald Trump et à sa rhétorique sur les coronavirus sur le segment “Weekend Update” de cette semaine. Les co-animateurs Colin Jost et Michael Che ont fait des blagues sur le cas de Trump de COVID-19 et sur son évolution au cours de la semaine dernière. Les deux sont même allés jusqu’à se demander si le rétablissement apparent du président est réel et si sa vie est toujours en danger.

“Cette semaine était la semaine de sensibilisation à la maladie mentale, et croyez-moi, nous en sommes conscients”, a déclaré Jost, en lançant le segment d’actualité. “Le président et arme biologique active Donald Trump a pris ses médecins en otage et s’est évadé de l’hôpital comme Sarah Connor dans Terminator 2.” Jost et Che ont ensuite résumé les activités du président tout au long de la semaine avec des remarques sournoises sur sa santé et son état mental. Ils ont fait des allusions cyniques à la manière dont Trump risquait la santé des Américains avec son comportement malade et probablement infectieux.

Bon nombre des questions et des préoccupations soulevées par Jost et Che dans le segment étaient déjà importantes sur les médias sociaux, bien qu’ils leur aient donné une voix cohérente lors de l’examen de toute la semaine. Par exemple, Jost a diffusé une vidéo dans laquelle Trump s’est adressé aux Américains, apparemment depuis la pelouse de la Maison Blanche, soulignant qu’il semble qu’elle aurait pu être tournée devant un écran vert. “C’est un peu suspect lorsque vous vous mettez sur écran vert à l’endroit où vous vous trouvez déjà”, a-t-il déclaré.

“Le président Trump a affirmé avoir survécu au coronavirus. Ouais”, a déclaré Che sarcastiquement. “Je ne vais pas dire que je suis déçu, mais c’est un peu comme quand il y a un accident de voiture et que le seul survivant est le conducteur ivre.” Che eut un sourire narquois alors que cette blague suscitait un gémissement de surprise de la part de la foule – une réponse que le comédien a maîtrisée au cours des deux dernières saisons.

Che a ensuite fait référence au traitement expérimental par anticorps que Trump a reçu et déliré pendant toute la semaine de Regeneron. Il a noté que le médicament est fabriqué à partir de cellules souches, qui sont dérivées des restes de procédures d’avortement, bien que Trump prétende être avec véhémence «pro-choix».

“C’est assez drôle que ces vieux républicains soient si anti-avortement quand il s’agit de tout le monde, mais ensuite ils en font un 180 complet dès que les cellules souches peuvent leur sauver la vie, ou quand je mets leur fille enceinte”, dit-il.

Che a également fait allusion vaguement au rapport du New York Times selon lequel Trump est un actionnaire massif de Regeneron et a peut-être fait la promotion du médicament pour son propre gain financier.

“En fait, nous devrions peut-être être plus optimistes à ce sujet”, a plaisanté Che. «Je veux dire, il y a deux façons de voir les choses. Soit Trump dit la vérité et nous avons enfin un remède contre le COVID, soit Trump ment et il va toujours mourir.

SNL ne prend aucune semaine avant l’élection présidentielle de 2020 le mardi 3 novembre. Un nouvel épisode sera diffusé samedi prochain à 23 h 30 HE sur NBC.