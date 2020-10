La mise à jour One UI 3.0 de Samsung, qui intègre les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 ainsi que certaines améliorations spécifiques à Samsung, a commencé à être déployée en version bêta publique aux États-Unis, rapporte SamMobile. Le logiciel serait disponible pour les variantes T-Mobile de la gamme Galaxy S20 de Samsung, y compris les S20, S20 Plus et S20 Ultra standard, bien que le déploiement devrait s’étendre dans les heures et les jours à venir. Si vous disposez d’un appareil compatible, vous pouvez vous inscrire à la version bêta via l’application Samsung Members.

Grâce à la version bêta des développeurs précédente, nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre de One UI 3.0. Il existe des modifications mineures de l’interface utilisateur, comme pouvoir toucher et maintenir une application pour accéder rapidement à ses widgets, ou appuyer deux fois sur l’écran d’accueil pour éteindre l’écran du téléphone. Une liste complète de ces améliorations spécifiques à Samsung, qui incluent également les mises à jour DeX, de l’application stock et de Bixby, se trouve dans un journal des modifications complet publié par Android Police.

Venir d’abord aux S20, S20 Plus et S20 Ultra

Outre les modifications apportées par Samsung, One UI 3.0 propose également les nouvelles fonctionnalités d’Android 11, qui incluent des commandes de lecteur multimédia mises à jour et des modifications du panneau de notification. Vous pouvez tout lire à leur sujet dans notre revue complète d’Android 11. La mise à jour comprend également le dernier correctif de sécurité d’Android à partir d’octobre 2020, rapporte SamMobile.

La version bêta de One UI 3.0 de Samsung a été lancée en Corée du Sud hier, et SamMobile rapporte qu’elle devrait être lancée prochainement en Chine, en Allemagne, en Inde, en Pologne et au Royaume-Uni.