L’un des modèles britanniques qui a le plus captivé ses followers et qui à ce jour continue de nous tenir à l’affût de chacune de ses publications est Demi Rose, qui une fois de plus a réussi à toucher chacun de ses fans, le tout grâce à une photographie où peut-être l’un des maillots de bain le plus petit qu’il ait porté tout au long de sa carrière.

En tant que célébrité sur Internet, Demi Rose Mawby (nom complet du mannequin) n’a pas à travailler sur un podium ou à promouvoir un produit en dehors de son Instagram, car comme beaucoup d’autres célébrités, elles ont la possibilité de promouvoir certains produits de certaines marques et d’obtenir de l’argent. Pour cette raison, c’est-à-dire avec chacune de ses publications, elle acquiert des bénéfices que nous n’aurions peut-être jamais imaginés.

Demi Rose Elle est connue pour porter des tenues extrêmement minuscules, se caractérise également par avoir de grands charmes non seulement dans la partie supérieure mais aussi dans la partie inférieure, à un moment de sa carrière, certains internautes l’ont critiquée parce qu’ils disent qu’ils ne sont pas naturels, mais à la Le modèle britannique ne semble pas déranger l’opinion des autres.

Le maillot de bain que porte le mannequin Demi Rose Il est en trois couleurs, il utilise un imprimé animal et deux nuances de vert, ce qui frappe est la partie inférieure, qui est une large bande qui couvre à peine ses parties, sur les côtés il a de fins “fils” qui sont noués au-dessus de son taille, qui, comme vous vous en souvenez, est assez petite.

Ce qui a également attiré l’attention, ce sont les cheveux de Mawby car ils sont extrêmement longs pour que vous puissiez voir qu’ils ne semblent pas les avoir arrangés comme d’habitude, l’instantané vous rappelle “Jane” des films “Tarzan”, même elle dans sa propre publication mentionne comment il est de s’habituer à vivre sur une île.

L’endroit où tu es Demi Rose est “Amilla Fushi Residenses”, il est situé dans les îles Maldives, cet endroit est parmi les stations balnéaires de luxe desdites îles, il se trouve dans la réserve de biosphère mondiale de l’atoll de Baa.

Cet îlot se caractérise par être extrêmement grand, il est privé, il dispose d’un nombre limité de villas accessibles.

La belle mannequin britannique Demi Rose utilise généralement ces types de lieux paradisiaques et les montre sur son compte Instagram, ce qui est une promotion pour eux-mêmes, probablement lors de ce voyage, elle n’a rien dépensé et c’était grâce à la société elle-même, afin d’acquérir des clients grâce à la publication du modèle sur Instagram.

Lorsque vous avez un grand nombre d’abonnés sur Instagram ou sur tout autre réseau social, il est courant que d’autres entreprises souhaitent que leurs produits soient promus par le biais de photographies ou de vidéos, en raison des abonnés que la célébrité peut avoir, c’est ainsi que son produit ou service sera connu sous le nom de maintenant.

C’est une technique qui a plu non seulement aux entreprises, mais aussi aux utilisateurs d’Instagram, et dans ce cas Demi Rose elle-même parce qu’elle parvient à marcher dans de beaux endroits, à ne pas dépenser d’argent de son sac et à se faire encore plus. populaire en invitant d’autres personnes à consommer ou à acheter les services dont elle-même fait la promotion.

Bien qu’à certaines occasions Demi Rose Elle a été comparée à d’autres célébrités de la mode, personne n’a de comparaison avec le mannequin britannique, elles pourraient être une forte concurrence mais jusqu’à présent, peu ont réussi à arriver là où elle est.

