si le public pense que les règles sur les coronavirus pendant la période de Noël ne sont pas assez strictes, un sondage exclusif pour le Standard révèle aujourd’hui.

Et une nette majorité de plus de 65 ans – le groupe d’âge le plus à risque – pense que permettre à trois familles de se rassembler dans des maisons pendant cinq jours est trop relaxant, a découvert Ipsos MORI.

L’inquiétude du public est révélée alors que les règles de Noël subissent la pression des députés et des scientifiques craignant une recrudescence des cas après les festivités.

Dans un changement de ton marqué, le principal ministre Stephen Barclay a déclaré que les gens devaient faire «le minimum» dans leurs bulles pour agir de manière responsable.

«Ce n’est pas que toutes les restrictions sont levées», a-t-il souligné.

«Nous devons faire confiance aux Britanniques pour qu’ils agissent de manière responsable et qu’ils fassent le minimum possible pour eux dans leur situation familiale.

La recherche exclusive menée aujourd’hui par Ipsos MORI pour le Evening Standard a révélé que seulement 39% du public pense que les règles de Noël sont «à peu près correctes».

Une plus grande proportion, 49%, ont déclaré qu’ils n’étaient «pas assez stricts», mais ce pourcentage est passé à 56% parmi les plus de 65 ans.

Parmi les jeunes âgés de 18 à 34 ans, 44% ont dit qu’ils avaient à peu près raison et 45% ont déclaré que les règles n’étaient pas assez strictes.

Il existe également un fossé politique, 56% des partisans du Parti travailliste affirmant que les règles sont trop souples, contre 41% des conservateurs.

Sept personnes sur 10 disent qu’elles attendent avec impatience Noël, contre 81% dans une enquête réalisée en 2014 par Ipsos MORI.

Mais trois sur dix s’inquiètent de ce que cela coûtera, passant à 44 pour cent des jeunes. Un peu plus de deux sur dix se sentent déjà «stressés» par leurs préparatifs.

Les femmes sont plus stressées que les hommes – 26% contre 17%.

Les inquiétudes concernant l’argent et les préparatifs sont quasiment inchangées depuis 2014, malgré l’impact du virus sur les revenus des familles.

Les chefs de la santé ont appelé les gens à ne pas prendre de risques – et à ne pas considérer l’assouplissement des règles interdisant la socialisation à l’intérieur comme «tout est permis». Les jeunes sont exhortés à prendre des précautions supplémentaires contre le covid-19 avant d’être en contact étroit avec des parents âgés et les câlins ne sont pas encouragés.

Keiran Pedley, directeur de la recherche d’Ipsos MORI, a déclaré: «L’écrasante majorité des Britanniques attend avec impatience Noël, mais ils sont partagés sur le point de savoir si les règles assouplies sont suffisamment strictes.

“Certains sont nerveux, une majorité de 55 ans et plus nous disant qu’ils pensent que les règles assouplies ne sont pas assez strictes et qu’un tiers de cette tranche d’âge n’a pas hâte de Noël en général.”

Ipsos MORI a interrogé 1 027 adultes à travers la Grande-Bretagne par téléphone, du 4 au 10 décembre. Les données sont pondérées. Détails complets sur www.ipsos-mori.com