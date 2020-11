Une jeune ballerine est photographiée en train de fixer ses pointes à côté d’une légende inquiétante: “ Le prochain travail de Fatima pourrait être dans le cyber – elle ne le sait tout simplement pas encore. ” Partagée en ligne quelques jours à peine après que le chancelier eut été critiqué pour ses commentaires sur la reconversion de certaines parties de la main-d’œuvre menacées de licenciement en raison du coronavirus, Fatima la ballerine est devenue la vedette de l’insensibilité du gouvernement.

Le message a été lu comme un signe d’insensibilité des conservateurs, demandant aux créatifs d’abandonner leurs ambitions de toute une vie parce que le Trésor ne les renflouerait pas. Les libéraux sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à se lancer dans l’attaque en insistant sur le fait que Fatima devrait être “ soutenue financièrement pendant Covid-19 ”, tandis que le chanteur KT Tunstall a suggéré que le gouvernement pourrait être “ empêché de profiter des arts pour le reste du temps ”. La photographe derrière la photo a déclaré qu’elle était “ dévastée ” par son utilisation.

Seulement, ce n’était pas tout ce que c’était censé être. Plutôt que de faire partie d’une pression gouvernementale pour le recyclage à la suite de la pandémie, l’annonce faisait partie d’une campagne de 2019 pour le cyber-recrutement qui existait bien avant que la pandémie ne frappe. Même lorsque les utilisateurs l’ont souligné en ligne, les nouvelles n’ont pas été aussi rapides que l’indignation initiale. Pour beaucoup, les détails n’étaient pas pertinents, car le point plus large – d’un gouvernement qui se souciait de l’argent et non des arts – dans leur esprit était vrai.

Ce n’est pas un scénario unique. Alors que la plupart d’entre nous sont désormais habitués au concept de fake news, il est souvent considéré comme l’apanage des présidents américains en colère, des trolls russes ou des théoriciens du complot. Ces jours-ci, c’est plus compliqué. Ce genre de demi-contre-vérités est diffusé de toutes parts et utilisé comme armes. Et tandis que la droite a la réputation de lutter contre la saleté, la gauche a parfois été considérée comme au-dessus de cela. C’est Michelle Obama qui a inventé la phrase: «Quand ils vont bas, nous allons haut». Mais au lendemain de la défaite électorale du Parti travailliste en 2019, l’attitude de la gauche semble partagée: entre ceux d’un côté qui plaident pour une attitude “ si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ” et ceux de l’autre qui pensent qu’ils devraient s’élever au-dessus de tout ce qui peut même être perçu comme un acte criminel. Alors, jusqu’où la gauche devrait-elle aller pour affronter ses adversaires?

Adam McNicholas est le fondateur de One Rule For Them, un nouveau groupe de base visant à soutenir la gauche dans les sièges marginaux par le biais de campagnes de «persuasion politique». Bien qu’il soutienne une position plus agressive, il dit que l’accent devrait être mis sur le cadrage. «Nous n’avons pas besoin de fausses nouvelles, ces gars-là nous donnent suffisamment de munitions telles quelles», me dit-il, citant le voyage de Dominic Cummings à Durham lors du premier verrouillage comme un domaine facile sur lequel capitaliser. Non pas que ses campagnes évitent la controverse. Le mois dernier, sa tenue a publié une nouvelle vidéo sur «Dishy Rishi» demandant si le chancelier était du côté des électeurs. La vidéo soutient que le politicien “ parlant sans heurts ” ne l’est pas, citant son style de vie de célébrité et sa carrière dans la finance.

La vidéo a été critiquée par des personnalités de gauche comme de droite pour être trop personnelle et négative. Cependant, McNicholas était satisfait de son impact et des plus d’un million de vues organiques qu’il a reçues. Le principe sous-jacent – «créer des lignes sur des sujets dont nous voulons parler» – signifiait que le plan était «d’attirer l’attention sur l’expérience de Sunak en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs».

Alors que certains membres du Parti conservateur pensaient que cela suggérait injustement que Sunak le vivait, des personnalités proches de la chancelière disent qu’ils n’ont pas été mis dehors. «Si c’est ce à quoi ils doivent recourir, alors bonne chance à eux», déclare une source proche de Sunak.

Une figure qui peut voir un certain mérite dans ce type d’agression est James Schneider, ancien organisateur de Momentum avant de travailler comme directeur de la communication stratégique de Jeremy Corbyn. «Je pense que l’encadrement One Rule For Them, comme un nom, est assez bon. C’est un assez bon récit pour l’attaque », me dit-il. Cependant, il a dit qu’il bénéficierait d’une concentration moins personnelle sur les possessions de Sunak. “ Il ne sert à rien d’éliminer le fait qu’il ait une tasse de thé chauffante chère qui envoie des données à son Apple Watch, mais lui ayant travaillé dans des fonds spéculatifs et les salaires stagnant au cours des 12 dernières années, ces liens sont meilleurs. ”

Schneider a dû aborder la question de savoir comment la gauche devrait convaincre les électeurs: la lutte entre les messages positifs et négatifs. Il dit que le Parti travailliste s’est trop concentré sur «des documents d’attaque incroyablement longs basés sur des statistiques qui, fondamentalement, ne font rien… 100 jours d’échec des conservateurs… ou quoi que ce soit», dit-il. «Celles-ci sont vraiment inefficaces, donc presque par définition, tout abandon de ce type d’attaque serait bon pour la gauche. Sous Corbyn, il y avait une poussée pour se concentrer sur une approche plus positive. Alors que Schneider dit que cela devrait toujours être l’objectif, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas critiquer vos adversaires.

Alors, qu’est-ce qui passe quand il s’agit de changer d’avis? Est-ce une vidéo d’attaque de Rishi, Fatima the Ballerina ou autre chose? James Johnson est un ancien sondeur pour le n ° 10 sous Theresa May qui dirige régulièrement des groupes de discussion dans son rôle de co-fondateur de JL Partners. Il dit: “ Il y a une différence entre les choses dont les gens ont entendu parler, qui est une définition du cut-through, et les choses qui changent vraiment les opinions d’une marque. ” Fatima the Ballerina était un exemple de la première: “ Les gens ont fait référence dans les groupes de discussion à cette publicité de ballerine elle-même et ils étaient assez critiques à propos de tout cela, mais en fait, cela n’avait pas vraiment eu d’impact sur leur vision de Rishi Sunak ”, il explique.

Quel impact cela a-t-il alors lorsque les choses discutées dans les groupes de discussion étendent la vérité? Lors des discussions sur l’annonce de la ballerine, James Johnson a déclaré que le fait qu’il s’agissait d’une campagne de 2019 ne s’était pas présenté. Cependant, il croit toujours que le public est meilleur pour interroger les sources que ce qu’on lui attribue souvent. «Il y a toujours cet interrogatoire et ce sentiment de c’est vraiment réel, et c’est particulièrement accentué s’il est vu sur les réseaux sociaux», dit-il. «Les gens savent très bien d’où ils tirent leurs nouvelles et comment elles sont peintes.

Si le public est enclenché, les partis doivent-ils même prendre la peine d’intervenir pour corriger les propos de leurs partisans? Tout effort pourrait être vain. «Quand quelque chose se passe comme ça, cela peut se propager comme une traînée de poudre – en particulier si des célébrités se joignent à nous», explique un assistant conservateur. «Vous ne pouvez pas faire grand-chose; souvent c’est de la malchance.

Schneider dit que de tels dilemmes ne doivent pas détourner l’attention de l’objectif le plus important: faire passer votre message. «Je pense que la manière dont les forces progressistes devraient penser à toutes les différentes formes de communication, c’est combien de fois pouvez-vous faire passer votre message devant les gens et avec quelle efficacité par rapport à l’autre partie», dit-il. “ Cela devrait être plus au centre de l’attention que d’essayer de contrôler le degré de diligence raisonnable qu’une personne devrait faire avant de retweeter un mème parce que je pense que là, vous vous retrouvez dans une zone impolissable. ”

La gauche a longtemps cru que la presse dans ce pays penchait vers la droite, il y a donc un argument selon lequel ces attaques pourraient uniformiser les règles du jeu. Mais le défi pour eux est de marcher sur la corde raide pour attirer l’attention des gens tout en gardant leur intégrité intacte.