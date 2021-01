Cette année, la plupart d’entre nous ont relégué au fond de nos placards tout vêtement non élastiqué au profit de tout ce qui nous enveloppe de confort ou stimule notre humeur – il n’est donc peut-être pas surprenant que nous ayons recherché un facteur de bien-être similaire de notre sous-vêtements.

C’est officiel: les très grosses culottes à emmailloter sont de retour à l’ordre du jour, grâce à une renaissance du verrouillage dont Bridget Jones serait fière.

La plate-forme mondiale de magasinage de mode Lyst a noté que les recherches de sous-vêtements «confortables» et «taille haute» ont augmenté de 46 pour cent au cours du seul mois dernier, tandis que M&S, le premier fournisseur de pantalons au Royaume-Uni, a vu les recherches de «slips complets» augmenter de façon verrouillée. «Le confort est une priorité pour nous tous en ce moment», déclare Soozie Jenkinson, responsable de la conception de lingerie chez M&S, qui «a vu un appel pour une lingerie offrant un confort».

Parce que honnêtement, qui veut se frayer un chemin à travers une pandémie mondiale dans un string?

(Dora Larsen)

Un gros slip signifiait autrefois un pantalon de grand-mère, mais de nos jours, il n’est pas nécessaire de choisir entre avoir l’air sexy et se sentir à l’aise et soutenu, grâce à une foule de marques de lingerie contemporaines offrant des culottes plus couvrantes dans des tissus transparents, des couleurs zingy et des lacets de dentelle.

“Cocooned dans nos vêtements de détente lockdown, des bas confortables et couvrants ont tout simplement du sens”, déclare Abbie Miranda, fondatrice du label londonien Beija, dont les slips en mesh Caught Up (28 £, beija.london) sont des boosters d’humeur brillants et aérés qui viennent en fuchsia. et un joli bleu poudré. Dora Larsen, fondée par l’ex-acheteuse de lingerie Georgia Larsen en 2016, est une autre marque de lingerie londonienne offrant couverture et douceur, avec une gamme de sous-vêtements en dentelle transparente aux teintes pastel. Essayez la culotte Lily en coton biologique (38 £, doralarsen.com), qui utilise de la dentelle fabriquée à partir de fil recyclé.

(Beija)

Pour ceux qui recherchent des pantalons larges avec une attitude encore plus grande, il y a la collection Savage x Fenty de Rihanna, qui propose une grande sélection de pantalons taille haute en dentelle et en résille colorés (à partir de 4,80 £, savagex.co.uk).

Emprunté aux garçons

(Les Girls Les Boys)

Vous vous souvenez de la scène de Sex and the City où Carrie rejoint Aidan pour se brosser les dents à l’évier portant une paire de ses fronts en Y blancs? C’est une image largement partagée dans le verrouillage qui résume parfaitement la domesticité mondaine que la plupart d’entre nous vivons, et qui a inspiré plusieurs marques à ajouter des styles inspirés du boxer et du front en Y à leur arsenal.

(ASOS)

Essayez les slips Ultimate Comfort des Girls Les Boys (25 £, lesgirlslesboys.com), qui viennent en jersey de coton doux avec une taille élastiquée et un soutien-gorge sans fil assorti. C’était le pantalon le plus populaire de la marque en 2020, avec des ventes en hausse de 400% sur un an. Alternativement, ASOS, qui a vu ses ventes de culottes taille haute augmenter de 20% en lock-out, propose une large sélection de bas en coton garçon, avec son best-seller une paire de shorts boxer en jersey gris chiné (12 £, asos.com) . Portez-les comme les influenceurs avec des chaussettes blanches et une chemise boyfriend légèrement boutonnée.

(Avenue Boux)

«Le confort est le mot du moment et les femmes veulent juste des slips doux et confortables sans effort qu’ils peuvent porter toute la journée, tous les jours», déclare Theresa Garside, directrice des ventes au Royaume-Uni du groupe de lingerie Wacoal, qui a noté une baisse significative cette année des ventes de tongs. . Essayez les slips Smoothease super doux et extensibles de la marque Wacoal Fantasie (13 £, fantasie.com), dont les ventes sont en hausse de plus de 100%, ou les slips Morgan de leur marque grande taille Elomi (24 £, elomilingerie.com), qui a vu une augmentation des ventes de 200 pour cent depuis le verrouillage. Boux Avenue propose également une excellente sélection à partir de 2 £ (bouxavenue.com).

(Commando)

Ceux qui cherchent à vraiment chouchouter leur postérieur devraient consulter Commando. Ses slips en modal mélangé Butter bien nommés (30 £, matchesfashion.com) se sentent comme une seconde peau et, grâce à leurs bords bruts, sont suffisamment invisibles pour être portés sous des slips soyeux une fois que nous revenons à nous habiller correctement.