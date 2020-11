La co-animatrice de Wheel of Fortune, Vanna White, a partagé un hommage déchirant à feu Jeopardy! hébergez Alex Trebek sur Instagram. Trebek est décédé dimanche matin à 80 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas. White a inclus une collection de photos avec Trebek et son co-animateur de Wheel of Fortune, Pat Sajak, qui a également pleuré la perte de Trebek sur Twitter dimanche.

“Je chérirai les nombreux souvenirs que j’ai partagés avec Alex Trebek et qui datent bien avant le décollage de l’une ou l’autre de nos carrières”, a écrit White sur Instagram. “Je serai toujours impressionné par la façon dont il a affronté la bataille qu’il a menée si vaillamment, et je suis dévasté de perdre mon ami de longue date. Mon cœur est avec sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans. Il n’y en aura jamais. un autre Alex Trebek et il nous manquera vraiment. “

Des centaines de partisans de White ont également envoyé leurs condoléances et partagé leurs souvenirs de Trebek. “Un excellent modèle. Tellement triste”, a écrit une personne. “Il a combattu le combat acharné. Puisse-t-il RIP. Que Dieu vous bénisse”, a écrit un autre fan. “Je suis si triste! Désolé pour votre perte!” a ajouté un autre utilisateur Instagram. “Il ne sera jamais oublié. Un vrai gentleman. Un être humain merveilleux. Vous nous manquez, monsieur,” un autre Jeopardy! fan a écrit.

Sajak, qui a accueilli la version syndiquée de Wheel of Fortune with White depuis 1983, a félicité Trebek pour son “courage, grâce et force”, qui “a inspiré des millions” et “impressionné” ceux qui le connaissaient. “Une perte énorme pour sa famille, ses amis, ses collègues et d’innombrables téléspectateurs”, a écrit Sajak sur Twitter. “J’ai été honoré d’être un ami et de faire partie de sa famille professionnelle pendant toutes ces années. Une journée très triste.”

Trebek est devenu un ami proche des animateurs de Wheel of Fortune, car les émissions ont été diffusées consécutivement sur de nombreux marchés et ont toutes deux été produites par Sony. Après que Trebek a annoncé son diagnostic de cancer en mars 2019, White a déclaré à Closer Weekly qu’elle soutenait son amie à 100%. «Nous nous connaissons depuis plus de 30 ans, bien sûr», a-t-elle déclaré en mai 2019. «Et même s’il est dans une émission différente, nous sommes toujours la même famille, donc je suis là, je le soutiens et je prie pour lui.” Lorsque Trebek a célébré son 80e anniversaire en juillet, White a partagé une photo de retour des deux ensemble. «Beaucoup de souvenirs avec ce copain de longue date», écrit-elle.

Trebek laisse dans le deuil son épouse Jean et ses enfants Matthew, Emily et Nicky. Il a filmé des épisodes jusqu’au 29 octobre, 10 jours seulement avant sa mort. Son dernier épisode sera diffusé le 25 décembre.