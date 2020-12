Samedi après-midi, le monde de la musique a perdu une légende. La star de country Charley Pride est décédée à l’âge de 86 ans. Son publiciste, Jeremy Westby, a confirmé la nouvelle et a déclaré que Pride avait traité des complications du COVID-19. Il décède quelques semaines à peine après avoir reçu le Willie Nelson Lifetime Achievement Award lors des CMA Awards.

Avec l’annonce du décès de Pride, les fans de country ont commencé à pleurer une légende. Ils ont parlé de ses plus grandes chansons et de son impact sur l’industrie de la musique. D’autres ont proclamé que cette mort n’était que le dernier exemple d’une année cruelle et que 2020 devait se terminer immédiatement. Les commentaires ont continué alors que de plus en plus de personnes ont appris la mort de Pride et lui ont publié des hommages sur les réseaux sociaux.

J’ai tellement le cœur brisé que l’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, est décédé. C’est encore pire de savoir qu’il est décédé du COVID-19. Quel horrible virus. Charley, nous t’aimerons toujours. (1/2) – Dolly Parton (@DollyParton) 12 décembre 2020

L’icône de la musique country Charley Pride est décédée à l’âge de 86 ans. Pride a été un pionnier du genre et a été la première personne noire à remporter le prix de l’artiste de l’année aux CMA Awards.

Reste au pouvoir, Charley. Nous t’aimerons toujours. ♥ ️ pic.twitter.com/hVbtVyj5if – Dolly Parton News (@PartonNews) 12 décembre 2020

Aww comme c’est triste. Il a été honoré il y a quelques semaines sur les CMA. RIP CHARLEY PRIDE! 😢🙁 – jackedup (@ Jackedup7) 12 décembre 2020

RIP Charley Pride 🙏🏻💔 – Nicole (@ Nicolemarie5786) 12 décembre 2020

Repose en paix, Charley Pride. Vous pouvez embrasser les anges bonjour. – ⚖️ Heidi-President Biden & VP Kamala Harris 🐝🐝🐝 (@heidijerry) 12 décembre 2020

RIP Charley Pride. – Guy Smiley (@ GuySmiley11) 12 décembre 2020

J’ai vu Charley Pride chanter aux funérailles d’Harmon Killebrew. C’était beau. – Bob Baum (@ BobBaum7) 12 décembre 2020

Allez 2020 .. maintenant Charley Pride. – clay ♿️ (@claygroehler) 12 décembre 2020

RIP Charley Pride. Is Anybody Going to San Antone est l’une de ces chansons sur lesquelles je me suis toujours penché pendant une rupture, même si je ne sortais jamais avec une fille de San Antonio. – Will (@Sharkfinhat) 12 décembre 2020

