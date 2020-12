Maren Morris a adressé ses condoléances à la famille de Charley Pride après avoir appris la mort de la légende de la musique country samedi des complications du coronavirus. Puisque sa mort est survenue un mois après que le Pride, âgé de 86 ans, ait assisté aux Country Music Association Awards à Nashville le 11 novembre, Morris s’est demandé si le chanteur de “Kiss An Angel Good Mornin ‘” avait peut-être contracté le virus lors de la cérémonie. Il s’est tenu à l’intérieur et certains artistes ont été contraints de ne pas participer à l’émission après qu’eux-mêmes ou leurs proches aient été testés positifs pour le virus.

“Je ne veux pas sauter aux conclusions parce qu’aucune déclaration de famille n’a été faite, mais si c’était le résultat du fait que les CMA étaient à l’intérieur, nous devrions tous être indignés. Reste au pouvoir, Charley”, a écrit Morris. «F… cette f… année. L’un des partisans de Morris l’a appelée pour avoir suggéré cela, alors que Morris assistait également au spectacle. «Par conséquent ‘nous’ devrions être indignés,» répondit-elle. Un autre chanteur de country, Mickey Guyton, était d’accord avec Morris, ajoutant: “Gurl, j’ai pensé la même chose.”

La décision de tenir les CMA Awards dans une salle couverte pendant la pandémie de coronavirus a été largement critiquée dans les jours précédant la cérémonie. Les CMA ont insisté sur le fait que des précautions avaient été prises, seuls les candidats, leur personnel, les invités et les équipes étant autorisés à entrer dans le Music City Center de Nashville. Ils comprenaient également un mélange de performances live et préenregistrées avec plusieurs scènes utilisées. Il n’y avait pas non plus de tapis rouge avant le spectacle.

Avant le spectacle, Lee Brice et Tyler Hubbard, membre de la Florida Georgia Line, ont été testés positifs pour le virus. Ils étaient tous les deux prêts à jouer pendant le spectacle, mais ont été forcés de reculer. Rascal Flatts a également été incapable de performer après qu’un membre a été testé positif.

Au cours de l’émission, les téléspectateurs ont été choqués de voir que de nombreux artistes et membres du public ne portaient pas de masques. Certains ignoraient également les directives de distanciation sociale. Après l’émission, le producteur exécutif Robert Deaton et la PDG de CMA Sarah Trahern ont défendu l’émission, insistant sur le fait que les personnes qui portaient des masques lorsqu’ils quittaient leur table. Les gens qui portaient des masques n’étaient tout simplement pas montrés à la télévision, selon Deaton. “Bien sûr, nous avons reçu des commentaires de personnes sur la zone d’audience elle-même”, a déclaré Deaton à Variety. «Mais je pense que tout comme vous allez dans un restaurant et que vous ne voyez pas de gens porter des masques à leur place, c’était la même chose.

Samedi, 297501 Américains sont décédés des suites de complications liées au coronavirus, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Il y a eu plus de 16 millions de cas de coronavirus enregistrés depuis le début de la pandémie.