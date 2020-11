T

Les victimes du Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe ont déclaré que sa mort entraînerait “un certain degré de fermeture”.

Peter Sutcliffe est décédé après avoir refusé le traitement à l’hôpital universitaire de North Durham après y avoir été transféré du HMP Frankland à sécurité maximale, où il était détenu.

Il purgeait une peine à vie pour le meurtre de 13 femmes dans le Yorkshire et le Nord-Ouest entre 1975 et 1980.

Ces femmes étaient Wilma McCann, Emily Jackson, Irene Richardson, Patricia Atkinson, Jayne MacDonald, Jean Jordan, Yvonne Pearson, Helen Rytka, Vera Millward, Josephine Whitaker, Barbara Leach, Marguerite Walls et Jacqueline Hill.

L’une des victimes survivantes du Yorkshire Ripper a déclaré qu’elle souffrait toujours des effets de son attaque à Leeds en mai 1976, 44 ans plus tard.

Marcella Claxton a déclaré à Sky News: «Je dois vivre avec mes blessures, 54 points de suture dans la tête, le dos et le devant, en plus j’ai perdu un bébé, j’étais enceinte de quatre mois.

«J’ai toujours des maux de tête, des vertiges et des évanouissements.»

Richard McCann, le fils de la première victime reconnue de Sutcliffe, Wilma McCann, a déclaré à BBC Breakfast que la mort de Sutcliffe lui avait apporté “un certain degré de fermeture”, mais il ne l’avait jamais souhaité mort et il ne célébrait pas non plus la nouvelle.

(

Peter Sutcliffe, 74 ans, avait été testé positif au Covid-19 et souffrait de problèmes de santé sous-jacents

/ .)

Il a également révélé qu’il avait été en contact avec l’un des frères de Peter Sutcliffe, Carl, à la suite de la nouvelle que le meurtrier était mort en prison vendredi.

«Je suis surpris de ce que je ressens ce matin», a-t-il déclaré.

«Chaque fois que nous entendons un reportage sur lui, et que la photo de ma mère est souvent montrée, c’est juste un autre rappel de ce qu’il a fait.

“Un point positif à en tirer est que nous entendrons beaucoup moins parler de lui et plus de rappels sur ce qui s’est passé il y a toutes ces années.”

M. McCann, qui n’avait que cinq ans lorsque sa mère a été assassinée en 1975, a déclaré qu’il avait contacté le frère du tueur en série «pour lui présenter mes condoléances».

«Je lui ai téléphoné lorsque j’ai eu la nouvelle pour lui présenter mes condoléances», a-t-il déclaré.

«Carl Sutcliffe m’a contacté il y a de nombreuses années lorsqu’il a lu mon parcours – il m’a contacté avec compassion et j’ai ressenti la même chose.

(

Les visages des femmes tuées par Peter Sutcliffe

/ Twitter )

«Je sais qu’il a manifestement fait des choses horribles, mais il était toujours son frère, alors j’avais envie de l’appeler.

Bob Bridgestock, un ancien détective qui a travaillé à la recherche de Sutcliffe, a déclaré que ce sont les victimes du tueur et leurs familles qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité.

M. Bridgestock a déclaré que Sutcliffe était un tueur «brutal» qui serait «détesté» bien après sa mort, et a reconnu que des erreurs avaient été commises dans sa recherche.

“Peter Sutcliffe n’était pas un tueur très intelligent, il était juste brutal”, a déclaré M. Bridgestock à l’émission Today de BBC Radio 4.

«Cela s’inscrit, dans mon esprit, dans les goûts de (Myra) Hindley et (Ian) Brady et ceux de Robert Black – des tueurs en série qui seront détestés bien après leur départ.

en relation

«J’ai marché avec mon chien ce matin et les gens ont dit: ‘Bonne nouvelle, bon débarras’, et c’est ce à quoi beaucoup de gens vont penser.

M. Bridgestock a été l’un des premiers officiers sur les lieux lorsque Josephine Whitaker a été assassinée par Sutcliffe en 1979.

Il a dit que le recul était une chose merveilleuse, mais les officiers supérieurs de l’affaire «portaient des œillères lors de l’enquête».

L’ancien détective a ajouté: «Ce sont les victimes qui ont purgé la peine d’emprisonnement à perpétuité et ensuite les familles des victimes qui purgent vraiment les vraies peines à perpétuité.

«Pour eux aujourd’hui, ils auront une sorte de fermeture.

«La nouvelle d’aujourd’hui ramènera de très tristes souvenirs pour beaucoup d’entre eux. Et nous devons nous souvenir des victimes, pas du tueur. “

Le chef de la Fédération de la police, John Apter, a également demandé que nous pensions aux victimes, et non au tueur, ce jour-là.

«Beaucoup de nouvelles de dernière heure sur la mort du meurtrier reconnu coupable Peter Sutcliffe», a-t-il déclaré.

«Je comprends pourquoi ce sont des nouvelles dignes, mais ma demande aux médias est de montrer les visages de ceux qu’il a tués, pas lui. Les 13 femmes qu’il a assassinées et les 7 qui ont survécu à ses attaques brutales sont dans mes pensées.