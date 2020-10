Le lutteur professionnel Joe Laurinaitis, qui a joué le rôle de Road Warrior Animal, est décédé fin septembre de causes naturelles. Maintenant, TMZ a appris qu’il était décédé lors d’une escapade rapide à Margaritaville Lake Resorts à Osage Beach, Missouri. Lui et sa femme fêtaient leur anniversaire de mariage.

TMZ a obtenu une copie du rapport de police de la soirée et a appris que Laurinaitis avait organisé une «soirée romantique» pour lui et sa femme, Kim. Ils ont commencé par un dîner raffiné avant de retourner dans leur chambre le mardi 22 septembre. Le cadre romantique comprenait également des pétales de rose et un panier-cadeau. Cependant, Laurinaitis a subi une urgence médicale et s’est effondrée sur le lit.

Selon le rapport de police, Kim a essayé de pratiquer la RCR sur son mari. Il n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort à l’arrivée des autorités. Le médecin légiste a ouvert une enquête sur la mort de l’ancien lutteur professionnel et a noté les médicaments recueillis dans la salle.

“L’une des superstars les plus intenses à avoir jamais pénétré dans le cercle carré, l’Animal de 6 pieds 2 pouces et 300 livres a passé la majeure partie de sa carrière aux côtés de son partenaire, Hawk”, a déclaré la WWE dans un communiqué annonçant Laurinaitis ‘ mort. «Ensemble, ils ont formé ce qui était sans doute le tandem le plus réussi, le plus populaire et le plus redouté de tous les temps: les Road Warriors. Avec leur maquillage intimidant, leurs tenues couvertes de pointes métalliques et une gamme impressionnante de mouvements puissants, le duo a capturé des titres et détruit Leur domination les a rendus si populaires que l’expression «Road Warrior pop» a été utilisée dans les vestiaires pour décrire les réactions particulièrement assourdissantes de la foule depuis. “

De nombreux pairs et fans ont répondu à la mort de Laurinaitis avec d’innombrables hommages sur les réseaux sociaux. L’ancien manager de lutte Paul Ellering, par exemple, a répondu en partageant ses pensées et ses condoléances pour le décès de la légende de la lutte. Il a posté une photo d’eux ensemble longtemps après leur passage avec les Road Warriors, alias la Légion du Destin, et a qualifié Laurinaitis de partenaire, de guerrier et d’ami.

De même, Dwayne “The Rock” Johnson et Hulk Hogan ont réfléchi sur leurs batailles précédentes contre Laurinaitis et Road Warrior Hawk. Johnson a déclaré que les deux hommes avaient pris soin de lui quand il apprenait à être un lutteur sur la route et les a appelés la plus grande équipe de tous les temps. Hogan, de son côté, a partagé une vidéo de lui luttant contre les Road Warriors à Tokyo et a déclaré que les deux membres de l’équipe du tag avaient des affaires inachevées après leur mort.