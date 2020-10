Samedi, le décès de Sean Connery a laissé les fans dans le deuil – pas seulement pour l’acteur mais pour sa marque indélébile laissée dans la culture pop. Pour beaucoup, cela incluait le sketch de Saturday Night Live “Celebrity Jeopardy !,” où une parodie Connery a été représentée par Darrel Hammond. Alors que les fans célébraient Connery samedi, ces croquis classiques étaient bientôt à la mode.

Connery est décédé dans son sommeil vendredi soir, a déclaré son fils Jason Connery à la BBC. Connery avait 90 ans et serait mort dans son sommeil à Nassau, aux Bahamas, où il a passé une grande partie de sa retraite. Alors que les fans luttaient contre la perte, beaucoup se sont souvenus de l’impression de Hammond sur Connery, qui ne laissait aucun doute sur son impact culturel.

“Celebrity Jeopardy!” était un croquis populaire que SNL a réalisé de 1996 à 2002 – les années où Will Ferrell était l’un des principaux acteurs. Il a joué l’hôte Alex Trebek, faisant une impression tamisée de lui comme l’homme hétéro tandis que les “invités” obtenaient les punchlines. Cette configuration incluait presque toujours Hammond en tant que Connery, qui faisait des commentaires grossiers et insultait Trebek à chaque tournant.

Il y avait 12 épisodes de “Celebrity Jeopardy!” dans cette course initiale, et trois reprises plus tard – un en 2005, un en 2009 et un en 2015. Le dernier faisait partie de la SNL 40th Anniversary Special, et Hammond a été applaudi pour son impression de Connery.

Ironiquement, Hammond n’a jamais été censé devenir si central dans le “Celebrity Jeopardy!” croquis. Dans une spéciale SNL 2007, Norm MacDonald a admis qu’il avait principalement créé la série comme excuse pour se faire passer pour Burt Reynolds. Cependant, l’usurpation d’identité de Hammond est devenue si populaire qu’elle a pris la vedette, et Hammond a reconnu qu’elle devenait plus absurde avec le temps. Il a dit qu’il trouvait cette «bâtardise» du personnage plus divertissante qu’une impression honnête ne l’aurait été.

Alors que d’autres stars, dont Trebek et Reynolds, ont publiquement approuvé les croquis, Connery n’a jamais commenté publiquement. L’acteur emblématique a pris sa retraite au début des années 2000, invoquant sa frustration face à l’industrie du divertissement et l’échec commercial de son dernier film, The League of Extraordinary Gentlemen. À cette époque, Connery aurait refusé des rôles comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et L’architecte dans la trilogie Matrix, entre autres.

Connery a passé sa retraite à voyager et à se détendre chez lui aux Bahamas. Il laisse dans le deuil son fils Jason, son frère Neil et sa seconde épouse, Micheline Roquebrune.