Sean Connery, l’acteur emblématique qui a introduit James Bond pour la première fois sur grand écran, est décédé, selon la BBC. Bien que le média ait confirmé la nouvelle de sa mort, aucun détail, tel que la cause du décès, n’a été divulgué. Il avait 90 ans.

Quelques minutes après que la BBC a révélé la mort de Connery, un hommage après hommage a commencé à affluer via Twitter. La star, qui est également apparue dans Les intouchables et Indiana Jones et la dernière croisade, était une légende indéniable dans son domaine, et des hommages émotionnels à lui ont gravé cet héritage. Faites défiler pour voir quelques hommages de pairs et de fans.

Alex Salmond

DÉCLARATION SUR SIR SEAN CONNERY D’ALEX SALMOND «Le plus grand Écossais du monde, la dernière des vraies stars d’Hollywood, le Bond définitif» #SeanConnery #ScotlandForever pic.twitter.com/s9ZtCRJyz5 – Alex Salmond (@AlexSalmond) 31 octobre 2020

Alex Salmond, l’ancien premier ministre d’Écosse, a été la première personnalité politique à dénoncer le décès de Connery. En tant que personnalité de haut niveau dans le pays d’origine de Connery, beaucoup ont également vu Salmond confirmer la nouvelle comme la solidification de la mort déchirante.

Sam Niell

Sam Neill, qui est apparu aux côtés de Connery dans The Hunt for Red October, a partagé ce qu’il a appris en jouant à ses côtés. Il a écrit: “Chaque jour sur le plateau avec #SeanConnery était une leçon de choses sur la façon d’agir à l’écran. Mais tout ce charisme et ce pouvoir – c’était absolument unique à Sean. RIP ce grand homme, ce grand acteur.”

Hugh Jackman

J’ai grandi en idolâtrant #SeanConnery. Une légende à l’écran et hors tension. Repose en paix. pic.twitter.com/OU9QEy5fTB – Hugh Jackman (@RealHughJackman) 31 octobre 2020

Hugh Jackman a également été parmi les premiers à se souvenir de Connery. La star de X-Men et Greatest Showman a révélé qu’il avait «idolâtré» l’acteur décédé quand il grandissait.

Kevin Smith

C’était le James Bond de mon père, alors papa a soutenu la carrière de M. Connery toute sa vie, m’emmenant toujours voir n’importe quel film dans lequel était son acteur préféré. J’ai de doux souvenirs de regarder papa regarder son idole de cinéma. Donc, le décès de Sean Connery me donne aussi l’impression de perdre à nouveau papa. RIP, Dr Jones. pic.twitter.com/8ElVyac1kV – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 31 octobre 2020

Le réalisateur Kevin Smith a partagé l’un des hommages les plus émouvants à Connery. Smith a raconté le bien-aimé acteur The Rock and Highlander à des souvenirs avec son père, un grand admirateur de Connery.

Ventilateurs

Les hommages des fans étaient également loin d’être rares, beaucoup se rappelant ce que son travail signifiait pour eux personnellement. Un fan a écrit: “Une vraie légende! Le premier film que j’ai regardé avec Sean Connery était A Bridge Too Far 1977, vous serez toujours mon acteur préféré pour jouer le rôle de James Bond et il n’y aura jamais un autre acteur comme Sean Connery, vous nous manquerez cruellement. “

Fans (suite)

Mon Bond préféré. RIP https://t.co/66RORrgHqO – Chris Buxton (@ChrisBuxtonLLG) 31 octobre 2020

Un autre a ajouté: “Toujours et pour toujours, le plus grand James Bond. #RIP Sir Sean Connery.” Un autre hommage disait: «Quand j’étais petit garçon, je voulais être James Bond, Sean Connery a fait en sorte que ça paraisse si facile, suave et dangereux. Que pourrait-il de plus aspirer à être Sean Connery. même orthographe. Puisse son âme reposer en paix et vous remercier d’être dans ma vie. “

Fans (suite)

Un autre fan a écrit: “Cœur brisé. Ce n’était pas seulement le premier Bond, c’était une légende. Mes condoléances à sa famille et à ses proches.”

Une autre remarque sincère disait: «En grandissant, j’ai adoré regarder les films de James Bond avec ma pop pop. Nous étions toujours d’accord pour dire que Sean Connery était le meilleur. Notre ascendance écossaise commune a peut-être été un petit facteur aussi. RIP à une légende absolue. “

