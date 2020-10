La saison NBA 2019-2020 a pris fin après que les Los Angeles Lakers ont battu le Miami Heat lors de la finale de la NBA dimanche. Maintenant, la question est de savoir quand la saison prochaine commencera? Selon John Hollinger de . (par CBS Sports), la ligue envisage de commencer la saison 2020-21 le 18 janvier, qui est le jour de Martin Luther King Jr. À l’origine, la NBA prévoyait de commencer la saison le 1er décembre, mais cela ne se produira pas.

Un autre défi que la ligue examine est le calendrier. Hollinger a noté que la NBA envisageait de jouer à des séries multi-jeux afin de réduire les voyages et de voir à quelle vitesse ils peuvent terminer la saison. Et malgré le départ plus tardif, une saison de 82 matchs est toujours sur la table. En septembre, le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’est entretenu avec CNN et a déclaré que “l’objectif est de jouer une saison standard”. Il a dit que “le plus tôt nous commencerions est Noël de cette année”, mais il a ensuite ajouté qu’il pensait que la ligue serait “mieux placée pour janvier”, avec plus d’informations disponibles sur le COVID-19.

“Je pense que notre objectif n ° 1 est de ramener les fans dans nos arènes. … Donc mon sentiment est, en travaillant avec l’association des joueurs, si nous pouvions repousser encore un peu plus longtemps et augmenter la probabilité d’avoir des fans dans arènes, c’est ce que nous viserions », a déclaré Silver à ESPN en août. Le prochain grand événement pour la NBA est le repêchage qui aura lieu le 18 novembre. Si la ligue commence la saison en janvier, cela signifie-t-il que le match des All-Star est repoussé puisqu’il est prévu du 12 au 14 février à Indianapolis?

“Le problème devient, et les joueurs l’ont également soulevé, en plus du désir de beaucoup de joueurs d’avoir un peu de normalité cet été, ils ont des familles, des enfants”, a déclaré Silver en parlant aux journalistes fin septembre de leur retour. à un horaire normal. “Compréhensible, en essayant de trouver le bon équilibre. La question est de savoir quand est-ce que nous revenons sur le cycle. Et je pense que même s’il y a eu des discussions à notre sujet potentiellement sur une base régulière après le COVID qui a joué pendant l’été, je pense que nous en apprenant un peu plus sur notre audience télévisée au fur et à mesure que nous expérimentons, et en partie, moins de gens regardent la télévision l’été, des compétitions différentes, surtout lorsque vous entrez dans l’automne avec la NFL, le football universitaire et tout ça. tout dans le mélange, aussi. “