La NBA a poursuivi sa liste de matchs mercredi alors que les joueurs se disaient troublés par les images du chaos au Capitole américain et la décision de ne pas porter plainte contre un policier du Wisconsin pour une fusillade en août.

La police a par la suite déclaré que la situation était sûre et la certification du résultat des élections a repris.

Une femme est décédée après avoir été abattue pendant le chaos, a déclaré la police de Washington. Trois autres sont décédés à la suite “d’urgences médicales”, ont déclaré des responsables.

La veille, les procureurs du comté de Kenosha dans l’État du Wisconsin ont refusé de porter plainte contre Rusten Sheskey, un policier blanc qui a tiré sur Jacob Blake à sept reprises lors d’un incident qui a provoqué l’indignation dans tout le pays pour l’injustice raciale et a poussé la NBA à reporter sa saison pour protester .

“2021 est une nouvelle année, mais certaines choses n’ont pas changé”, ont déclaré les Boston Celtics et Miami Heat dans un communiqué commun avant l’annonce de leur match.

“Nous jouons le match de ce soir avec le cœur lourd après la décision d’hier à Kenosha, et sachant que les manifestants dans la capitale de notre pays sont traités différemment par les dirigeants politiques en fonction de quel côté de certaines questions ils se trouvent”.

Les joueurs, qui ont quitté le terrain avant le match et qui se sont agenouillés pendant la lecture de l’hymne national américain, ont déclaré qu’ils joueraient pour essayer “d’apporter de la joie dans la vie des gens”.

“Mais nous ne devons pas oublier les injustices dans notre société, et nous continuerons à utiliser nos voix et notre plate-forme pour mettre en évidence ces problèmes et faire tout ce que nous pouvons pour travailler pour une Amérique plus équitable et juste.”