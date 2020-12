La négligence dans “Dimension Twilight” a pris vie Vic Morrow | AP

Alors que certains acteurs ont vécu pour raconter leurs aventures extrêmes, d’autres n’ont pas couru avec le même sort, c’est le cas de l’acteur Vic Morrow dans “The Twilight Zone”.

Désormais, le grand marché du cinéma maintient un contrôle minutieux et ils sont de plus en plus formés technologiquement pour anticiper les risques possibles que certaines scènes entraîneraient, ils font la magie et prédisent les résultats à l’aide d’outils informatiques.

Malheureusement, cela n’a pas toujours été le cas, l’objectif de donner plus de réalisme aux spectateurs dans les scènes a pris plusieurs vies de différentes manières.

Un exemple de ces cas était celui de Vic Morrow, qui dans la vie était le père de l’actrice Jennifer Lason Leigh, considéré comme le premier interprète à perdre la vie sur un plateau de tournage.

Le 23 juillet 1982, le malheur fait les premières victimes du cinéma, Vic Morrow, qui à l’époque jouait dans “Twilight Zone: The Movie” ou également connu en espagnol sous le nom de “La dimension inconnue“(1983).

Le mauvais moment et le mauvais endroit

Le célèbre acteur a mortellement perdu la vie à 53 ans, alors que sur le tournage de cette série télévisée populaire, il était accompagné de deux enfants d’origine asiatique, Myca Dinh Le, et Renee Shin-Yi Chen qui ont perdu la vie immédiatement. après qu’un avion est tombé au même endroit où ils se trouvaient.

Morrow, avec la fille Myca Dinh Le, ont été touchés par les hélices d’un hélicoptère qui s’est effondré après une mauvaise manœuvre, les explosions pyrotechniques qui ont été utilisées lors d’une séquence ont causé la perte de contrôle de l’appareil, il a atteint l’un des seuls 8 mètres et finalement il s’est écrasé sur les trois interprètes, selon la description des événements.

L’autre garçon qui les accompagnait, Renee Shin-Yi Chen, six ans, a été écrasé à mort. Ceux qui voyageaient à bord de l’unité aérienne n’ont subi que des blessures considérables, mais après cela, des poursuites judiciaires ont été engagées qui ont duré près d’une décennie.

Des images et des vidéos circulent sur internet qui ont réussi à capturer des moments de la scène fatale, cette fois nous avons choisi de partager une image qui circule sur le net puisque les scènes vidéo peuvent être très sensibles pour le lecteur.

Il est à noter qu’après cela, il y a eu une modification de la réglementation concernant le travail des enfants dans le tournage, en particulier à certains moments avec l’utilisation d’effets spéciaux. De même, il est apparu que la personne chargée d’activer la pyrotechnie n’avait fait face à aucune accusation.

Qui était Vic Morrow?

Victor Morozoff, était un acteur américain, originaire du Bronx, New York, connu au milieu comme “Vic demain“Connu surtout pour la célèbre série télévisée” Combat “où il jouait le sergent” Saunders “.

Après avoir appartenu à la United States Navy à l’âge de dix-sept ans, pour voir le monde, Morrow fut bientôt déçu, étudia le droit à la Florida State University, qu’il finit également par abandonner puis inclina. Vers le théâtre, il s’inscrit aux “Actors Workshops” à New York.

Son premier travail était sur la bande Blackboard Jungle (ou Semillero de Maldad) et avec Elvis Presley dans King Creole (Le quartier contre moi).

Enfin, The Indecisive Kid du Bronx, a été invité par Steven Spielberg à jouer dans son nouveau film “Zone floue“(Au bord de la réalité ou Au bord de la réalité)

Le film serait réalisé par Spielberg et trois autres cinéastes, et distribué par Warner Bross, ce serait une version pour le cinéma de la série “Unknown Dimension” (The Twilight Zone).

Selon le portail La Nación, les premières scènes n’étaient pas du goût de l’acteur et Warner Bross a demandé que certaines scènes soient corrigées.

Ils ont proposé que Morrow traverse une rivière entre les explosions, avec deux enfants dans ses bras, en même temps qu’un hélicoptère le survolait. C’est donc qu’un matin, à 2h20 le vendredi 23 juillet 1982, une de ces explosions a déstabilisé l’avion et provoqué la perte des trois interprètes, suivez ce lien pour voir la scène des événements.