Le Pro Bowl ne sera pas joué cette saison. Mercredi, la NFL a annoncé que le Pro Bowl Game 2021 était annulé en raison de la pandémie COVID-19. Il devait être joué au stade Allegiant, domicile des Raiders de Las Vegas, le 31 janvier. La NFL a également annoncé que le Pro Bowl 2022 avait été attribué à Las Vegas.

Le jeu Pro Bowl n’a pas lieu, mais il y aura des équipes Pro Bowl. “La NFL continuera à reconnaître les saisons exceptionnelles des joueurs et à inviter les fans à démontrer leur passion pour leurs joueurs préférés lors du vote pour la liste du Pro Bowl 2021 commencera le 17 novembre”, a déclaré la ligue dans un communiqué. “La liste complète du Pro Bowl sera révélé en décembre, où les joueurs sont déterminés par les votes consensuels des fans, des joueurs et des entraîneurs. Le vote de chaque groupe compte pour un tiers pour déterminer les 88 joueurs All-Star qui sont sélectionnés pour la liste du Pro Bowl. “

En plus des listes du Pro Bowl, la NFL “travaillera en étroite collaboration avec la NFLPA et d’autres partenaires, pour créer une variété d’activités engageantes pour remplacer le jeu du Pro Bowl cette saison.” Le Pro Bowl est le dernier événement de la NFL à être annulé en raison de la pandémie, mais le Super Bowl, qui se jouera au Raymond James Stadium de Tampa en février prochain, se produira toujours.

Le Pro Bowl 2020 s’est tenu au Camping World Stadium à Orlando, en Floride, en janvier dernier. L’AFC a battu le NFC 38-33 et le quart des Ravens de Baltimore Lamar Jackson a été nommé MVP après avoir lancé pour 185 verges et deux touchés. Jackson, qui a remporté le titre de MVP de la NFL l’année dernière, était l’un des 12 Ravens à avoir joué dans le match.

“C’était comme un tourbillon, tout comme (quand) j’ai gagné Heisman”, a déclaré Jackson sur le site officiel de l’équipe en parlant de l’expérience du Pro Bowl. “J’ai été choqué par ça. J’ai juste été surpris par tout. C’est différent de le regarder à la télé. C’était comme un petit enfant dans un magasin de bonbons. Je voulais juste tout voir, tout toucher. Je me suis amusé.” Tom Brady, Tony Gonzalez, Peyton Manning Bruce Matthews et Merlin Olsen ont le plus d’invitations au Pro Bowl avec 14. Le Pro Bowl a eu lieu dans divers stades au fil des ans, mais le stade Aloha à Hawaï a été le choix préféré car il était l’hôte de 1980-2009, 2011-2014 et 2016.