La NFL a modifié le calendrier de la semaine 5 en raison de la pandémie de COVID-19. Le match Denver Broncos contre New England Patriots a été déplacé au lundi 12 octobre à 17 h HE sur ESPN, et le match Buffalo Bills contre Tennessee Titans a été déplacé au mardi 13 octobre à 19 h HE sur CBS. Cela signifie que la NFL aura à nouveau deux matchs lundi soir alors que le match Los Angeles Chargers contre New Orleans Saints débutera à 20h15 HE sur ESPN. Et si le match Bills-Titans est joué mardi, le match de la semaine 6 des Bills contre les Chiefs de Kansas City, qui est prévu pour le jeudi 15 octobre, sera déplacé à dimanche.

Les Patriots et les Titans ont été confrontés à des tests COVID-19 positifs au cours de la semaine dernière, mais la bonne nouvelle est que les deux équipes n’ont signalé aucun nouveau test positif vendredi, selon le NFL Network. La semaine dernière, les Titans ont été contraints de fermer leurs installations en raison d’une épidémie de COVID-19. Il y a eu un total de 23 membres pour les Titans – 13 joueurs et 10 membres du personnel – qui ont contracté le virus. L’équipe a raté son match de la semaine 4 contre les Steelers de Pittsburgh car il a été reporté. Il sera joué le dimanche 25 octobre.

“Nos gars se sont préparés pour la saison, ils veulent jouer”, a déclaré l’entraîneur-chef des Titans Mike Vrabel sur le site officiel de l’équipe. “Je sais qu’ils ont hâte de revenir, de sortir sur le terrain d’entraînement et de continuer à jouer. Et de rivaliser avec une très bonne équipe de Buffalo qui est 4-0.… Nous connaissons le défi, et c’est là que notre objectif est. “

Samedi dernier, le quart-arrière des Patriots, Cam Newton, a été testé positif au COVID-19, ce qui a conduit à déplacer leur match contre les Chiefs de Kansas City de dimanche à lundi. Quelques jours plus tard, le demi de coin des Patriots Stephon Gilmore a contracté le virus.

“J’ai l’impression que nous avons fait tout ce que nous pouvions contrôler”, a déclaré l’entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick sur le site officiel de l’équipe en parlant de son voyage à Kansas City lundi. “Je pense que nous avons tout fait correctement avec l’avion supplémentaire, les bus supplémentaires, le voyage le même jour, etc., etc. Il y a plusieurs choses que nous pourrions énumérer ici. En termes de nombreuses questions spécifiques individuelles, je dirais que toutes jeté dans le domaine médical général. “