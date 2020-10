La NFL a officiellement appelé le match des Titans du Tennessee-Pittsburgh Steelers, qui devait être joué cette semaine. Vendredi, la NFL a annoncé que le match se jouerait le dimanche 25 octobre (semaine 7) à 13 h. De plus, le match des Steelers contre les Ravens de Baltimore qui était prévu pour le 25 octobre se jouera désormais le 1er novembre (semaine 8). Les Titans et les Steelers auront un bye cette semaine et le bye des Ravens sera désormais dans la semaine 7 au lieu de la semaine 8.

Cela survient après que les Titans aient été forcés de fermer les installations de leur équipe plus tôt cette semaine en raison de plusieurs tests COVID-19 positifs. Vendredi, sept joueurs ont été testés positifs pour le virus, ce qui a conduit les responsables de la NFL et de la NFLPA à se rendre à Nashville et à enquêter sur la situation. L’entraîneur des Titans, Mike Vrabel, a parlé de la prochaine étape de l’équipe avec le report du match.

“Je pense qu’ils étaient quelque peu choqués – ils voulaient jouer et ils se préparaient à jouer”, a déclaré Vrabel sur le site officiel de l’équipe avant que le match ne soit officiellement déplacé au 25 octobre. “Mais je pense qu’ils ont compris et réalisé pourquoi le décision a été prise. Ils géreront cela comme s’ils gèrent tout le reste. Ils le feront avec professionnalisme, avec compréhension et compassion non seulement envers nous-mêmes et les personnes qui ont été touchées, mais aussi Pittsburgh. Les Steelers se préparaient à une jeu et maintenant ils verront leur programme changé aussi. “

Quant aux Steelers, l’équipe est déçue de ne pas pouvoir jouer ce week-end mais de comprendre à quel point la situation est grave. “Nous comprenons la nature de cet environnement dans lequel nous nous trouvons en 2020 et nous nous adaptons en conséquence”, a déclaré l’entraîneur des Steelers Mike Tomlin sur le site officiel de l’équipe. Il y a de la déception. Il n’y a aucune question. Nous avons travaillé très dur au début de cette semaine pour nous préparer à ce que nous pensions être une opportunité contre une équipe invaincue dans leur salle. Vous vous appuyez sur ces opportunités. Nous n’avons pas l’occasion de le faire. »

Les Titans seront désormais en aussi bonne santé que possible avant leur prochain match, qui aura lieu le 11 octobre contre les Bills de Buffalo. Cependant, s’il y a plus de nouveaux tests positifs dans les prochains jours, il est possible que le jeu soit repoussé, ce qui pourrait rendre les choses vraiment intéressantes pour la NFL.