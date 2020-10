La NFL a apporté un changement mineur à son calendrier de la semaine 7. Jeudi, la ligue a annoncé que le match Tampa Bay Buccaneers contre Las Vegas Raiders, initialement prévu à 20 h 20 HE sur NBC, commencera désormais à 16 h 05 HE sur Fox. Le match des Seattle Seahawks contre les Arizona Cardinals sera désormais présenté sur Sunday Night Football.

Ces décisions ont été prises avec beaucoup de prudence pour garantir qu’un match soit disponible pour les fans le dimanche soir de football “, a déclaré la NFL dans un communiqué. Les Raiders sont actuellement confrontés à des problèmes de coronavirus alors que quatre joueurs de ligne offensive partants – le centre Rodney Hudson , les gardes Gabe Jackson et Denzelle Good, et le plaqueur Kolton Miller – ainsi que la sécurité Johnathan Abram, ont récemment été placés sur la liste de réserve / COVID-19. La bonne nouvelle est que le match Raiders-Bucs est toujours sur la bonne voie pour être joué dimanche après-midi car aucun nouveau test positif n’a été signalé vendredi, selon plusieurs rapports. “Nous prévoyons que le match Buccaneers-Raiders se jouera dimanche après-midi”, a déclaré la ligue. “Des décisions de planification sont prises pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, entraîneurs et personnel le jour du match et en consultation avec des experts médicaux. ”

“Nous écoutons la ligue et ils nous conseillent sur ce qu’il faut faire”, a déclaré l’entraîneur des Raiders Jon Gruden via ESPN lorsqu’il a annoncé qu’il avait renvoyé les cinq joueurs de ligne offensive de départ à la maison après que Bown ait été placé en réserve / COVID-19 liste. “Nous avons utilisé d’autres monteurs de lignes et nous avons ajusté la pratique. Nous aurons cinq [offensive linemen] le dimanche. Nous serons prêts à y aller. “La nouvelle de l’épidémie de Raiders COVID-19 survient quelques jours après que l’équipe a suscité des critiques après que plusieurs joueurs aient assisté à un dîner de charité dans un country club de la région de Las Vegas. Dragonridge Country Club, a été condamné à une amende de 10930 $ pour un événement qui «n’était pas conforme aux directives de sécurité COVID-19».

Les Raiders seront en désavantage numérique dimanche, ce qui n’est pas une bonne chose étant donné qu’ils font face à une équipe Bucs qui a beaucoup d’élan. Dimanche dernier, Tom Brady a lancé deux touchés et Ronald Jones s’est précipité pour deux autres pour donner aux Bucs la victoire 38-10 sur les Packers de Green Bay, qui étaient invaincus à l’époque. Gruden a été l’entraîneur des Bucs de 2002 à 2008 et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl lors de sa première saison.