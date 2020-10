Les éliminatoires de la NBA viennent de se terminer avec le 17e championnat des Los Angeles Lakers de l’histoire de la franchise. Les jeux se sont déroulés dans la bulle d’Orlando et n’ont abouti à aucun test COVID-19 positif. Pendant ce temps, la NFL a eu une épidémie à Nashville lorsque plus de 20 Titans du Tennessee ont été testés positifs, mais la ligue n’envisage pas de créer sa propre bulle.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et le vice-président exécutif de la NFL, Troy Vincent, ont tenu une conférence de presse virtuelle mardi pour discuter de la récente épidémie et des mesures de sécurité. Les deux hommes ont été confrontés à des questions sur la possibilité de tenir les séries éliminatoires dans une bulle, ainsi que sur la possibilité d’un retard. Ils ont précisé que l’ajout d’une 18e semaine à la saison est une possibilité, mais Vincent a rejeté l’idée de la situation de bulle. “Nous ne pensons pas que ce soit la ligne de conduite la plus sûre pour nous”, a déclaré Vincent aux journalistes.

La NFL a dû reporter plusieurs matchs au cours des cinq premières semaines de la saison. Une bataille entre les Steelers de Pittsburgh et les Titans du Tennessee s’est déplacée au 25 octobre, tandis qu’une autre mettant en vedette l’équipe basée à Nashville et les Buffalo Bills a été déplacée au mardi. Les Denver Broncos et les New England Patriots ont également eu un match reporté après des tests de coronavirus positifs.

Avec autant de matchs reportés, les fans de la NFL sont préoccupés. Ils ont exprimé des doutes sur le déroulement de toute la saison en 17 semaines. Vincent a déclaré que l’objectif de la ligue était toujours de terminer toute la saison régulière à temps. Cependant, ils seraient prêts à ajouter une semaine supplémentaire pour s’intégrer à tous les jeux.

“S’il y a un thème cohérent pour notre année, c’est la flexibilité et l’adaptation. La flexibilité sera essentielle. Nous aurons la flexibilité de terminer notre saison, mais pour le faire en toute sécurité”, a déclaré Goodell à propos de prolonger la saison d’une semaine et de retarder Super Bol LV.

Si la ligue retarde le Super Bowl LV comme beaucoup le craignent, un problème de calendrier pourrait survenir chez les amateurs de sport. Le Big Game annuel tomberait le même jour que le Daytona 500 d’ouverture de la saison de NASCAR. Ces deux événements sont parmi les plus importants de l’année, et les fans pourraient avoir à prendre une décision difficile à regarder.

Bien sûr, certains fans avaient un plan unique pour installer à la fois le Daytona 500 et le Super Bowl LV. Ils ont dit que la NFL et la NASCAR pourraient simplement ajuster le calendrier afin d’éviter tout problème. Plus précisément, les fans ont dit qu’ils voulaient voir le Super Bowl commencer à 13 h HE et le Daytona 500 à 19 h HE.