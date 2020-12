Nièce de Thalía, Camila Sodi parle de sa relation avec Chicharito | Instagram

L’actrice Camila Sodi, qui a réussi à faire apparaître son nom dans le milieu du jeu d’acteur après ses différentes participations, dévoilerait dans un entretien passé avec la journaliste Adela Micha, l’une des plus grandes controverses de sa vie, sa relation avec le célèbre footballeur , Javier “Chicharito Hernandez.

L’ancien protagoniste de la version la plus récente du mélodrame “Rubis»il a souligné à Adela Micha que« la presse a concentré ses efforts sur la recherche de plus de détails sur sa vie privée, plutôt que sur les projets de sa carrière ».

L’histrionique, qui agit depuis quelques années maintenant, a ouvert son cœur au communicateur avec qui elle a entamé un entretien très sincère dans lequel elle a exposé la “froideur” avec laquelle les artistes peuvent souvent être traités par les médias, alors comme on dit: “Alors à quoi allons-nous?” Quand il n’a pas répondu à leurs questions, il a dit.

“Il a eu le pire”

“Tout est critiqué, tout est jugé”, a déclaré Camila Sodi, le plus malheureux a été qu’elle affirme, dans la partie de son histoire avec la joueur de football, mieux connue sous le nom de Chicharito “, elle a reçu les commentaires les plus négatifs pour des choses qui” ne sont vraiment pas connues “” et n’existent pas “, at-il dit.

L’un des obstacles qui, comme je le suggère, empêche de progresser dans leurs relations passées, ce sont les versions, les rumeurs, les commentaires, etc., que la «presse rose» vient de partager sur leur vie, qui devient une vérité généralisée.

Révèle brusquement, ce serait la raison qui a conduit à l’échec de sa relation avec le célèbre footballeur.

C’était trop de pression de la part des médias, elle a répondu au communicateur après qu’on lui ait demandé s’ils avaient mis fin à leur relation? Nous ne pouvions pas, c’était une relation à distance et c’était trop, a-t-elle déclaré.

«Qu’est-ce que tu as aimé chez Javier, la laine?

La journaliste est allée droit au but, se plongeant dans la romance passée entre les deux célébrités, l’histrionique de 34 ans nie absolument cette version “Non! Quelle horreur”, a-t-elle exprimé, au contraire, c’est la personnalité qui caractérise l’attaquant qu’elle a principalement réalisé conquérir son cœur, a-t-il révélé.

La collaboratrice mexicaine bien connue a précisé que c’était l’une des rumeurs les plus fortes qui entouraient sa relation avec Javier Hernández, ce à quoi l’histrionique a clarifié.

Adela non! Je regarde les gens pour ce qu’ils sont, c’est une âme très noble, très très noble et une très bonne personne, a-t-il expliqué

“J’ai perdu des contrats à cause des rumeurs”

L’artiste, qui a déjà plusieurs projets dans le cinéma, le théâtre, la télévision et même la musique, a assuré que les rumeurs ont non seulement entraîné des conséquences sur le plan personnel mais professionnel puisqu’elle a perdu des contrats à cause de certains ragots.

Il a également invité à ne pas continuer à nourrir ce type de comportement néfaste, «ne permettant pas cela en tant que société», a-t-il conclu dans une interview qu’Adela Micha a réalisée avec l’actrice mexicaine pour le magazine Vanity Fair, qui a fait connaître le média «Sale el Sol».

Le “troisième dans la discorde”

Camila Sodi a été à un moment donné la cible de vifs commentaires après avoir été accusée d’avoir été la “pomme de la discorde” en s’interposant prétendument dans la relation entre la star du football et Lucía Villalón, selon la journaliste Ana María Alvarado.

De son côté, l’animatrice de l’émission a également invité la star des écrans à réfléchir sur son attitude à de nombreuses reprises et en particulier sur ses actions qui ont conduit à ces attentats.

Bien qu’en aucun cas il désapprouve le fait de nombreux adjectifs qui sont lancés sur les réseaux sociaux et qui dénigrent l’image de toute personne, réitérant qu ‘”il devrait y avoir un plus grand respect”.

Avec sa collaboratrice, qui a également partagé cela lors de la conférence de presse pour la première de la pièce «L’autre côté du lit» à laquelle Sodi participe, à aucun moment «la presse ne lui a été irrespectueuse», a-t-elle réitéré.

Ceci après que Camila elle-même ait souligné dans l’interview que les médias étaient contrariés de ne pas répondre aux questions sur le sujet et même souligné, ils ont dit: “Alors à quoi allions-nous?”, Quelque chose que les chauffeurs ont clarifié après avoir présenté l’interview.