Connu pour être partenaire de Kylie Jenner le rappeur Travis Scott Il est aussi le père de sa fille Stormi avec le mondain, c’est aussi un rappeur de renom qui a peu à peu attiré l’attention de ses fans, aujourd’hui sa popularité a augmenté grâce au lancement d’une nouvelle version de la Nike Dunk Low, ce modèle a été modifié pour le lancer en collaboration avec l’interprète de “Sicko mode” et PlayStation.

Nous avons récemment eu l’occasion de voir Travis Scott Dans une publicité PlayStacion en tant que joueur, nous avons réalisé la possible collaboration que le rappeur, compositeur et producteur américain aurait avec la célèbre marque Nike, aujourd’hui l’image qui a abouti à cette contribution à la société et au star des médias sociaux.

Quelque chose qui a attiré l’attention de cette vidéo qui a été partagée est le modèle qui Travis Scott utilisait et est-ce qu’il portait l’isotype reconnu de Nike, “le pop-corn” comme on l’appelle dans une grande partie de l’Amérique latine, pour le reste du monde c’est le Swoosh thermique correct qui est utilisé pour désigner l’isotype de Nike, mais ce quelque chose de rare pour n’importe quelle marque a été investi, en raison du fait de changer de direction.

Le nouveau modèle qui Travis Scott partage le marché aujourd’hui, il présente certaines caractéristiques que les fans de chaussures de sport aimeront sûrement.

Les Nike Dunk Faible Ils apparaissent sur une base gris bleuâtre avec des détails dans une nuance de gris plus clair, mais sans enlever la couleur opaque, il a une semelle bleue et une semelle intermédiaire beige ou crème.

Le Swoosh apparaît dans une teinte plus foncée de gris, le logo PlayStation est sur les talons, assez coloré donc il se démarque beaucoup dans les “baskets”, le logo Nike est du côté du la languette et près des chevilles est la marque SONY.

Sur Twitter, nous avons vu des publications dans lesquelles ils affirment qu’ils veulent déjà avoir ces pièces, d’autres sont excités et sont un peu plus discrets, même peut-être que certaines célébrités veulent acheter ces pièces.

Les chaussures sont maintenant disponibles sur le site Web de Travis Scott sous forme de tirage au sort, des millions de personnes en ont sûrement demandé depuis leur annonce.

Ce fait est devenu assez populaire car il est rare pour une marque de permettre à son image d’être utilisée de manière incorrecte ou d’y apporter des modifications, par exemple Nike se compose d’une image et le mot «Nike» est appelé ensemble un imagotype, le mot seul serait le logo, l’image seule serait l’isotype et lorsqu’une combinaison des deux est faite est connue sous le nom d’isolgo, selon le “manuel d’utilisation” de l’image de l’entreprise, des changements drastiques qui affectent sa signification.

Cependant, il convient de noter que Nike C’est une entreprise qui est sur le marché depuis environ 56 ans, elle est plus que positionnée de sorte que ce type de changement d’isotype ou également connu sous le nom de Swoosh (sifflet) dans le cas de l’entreprise a été autorisé à l’utiliser inversé.

Quelque chose qui a attiré l’attention des internautes et peut-être de certains médias, c’est que ce n’est pas la première fois qu’un modèle de chaussures de sport inspiré de jeux célèbres et même de personnages de séries et de séries télévisées célèbres est lancé, aujourd’hui c’est quelque chose pratiquement normal, notamment en raison des avancées technologiques avec lesquelles nous avons l’opportunité de voir des tenues impressionnantes dans les jeux pour ensuite faire partie de l’inspiration des designers qui lancent ces pièces incroyables sur le marché.

