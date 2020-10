Apple a relancé l’une de ses technologies les plus appréciées, MagSafe, lors de sa révélation annuelle sur l’iPhone mardi, présentant une nouvelle gamme de smartphones avec des aimants intégrés à l’arrière pour des connexions rapides et robustes aux chargeurs sans fil, aux étuis à encliqueter et à d’autres accessoires.

Alors que l’ancien MagSafe était une fonction de sécurité pour charger des ordinateurs portables sans craindre d’endommager votre machine lorsque le cordon était arraché, le nouveau MagSafe est un jeu d’accessoires intelligent et centré sur les smartphones pour Apple. Il permet à l’entreprise de créer un nouvel écosystème de gadgets pour l’iPhone qu’elle contrôle entièrement, tout comme Lightning et les autres ports et câbles propriétaires d’Apple, tout en offrant des avantages tangibles comme une charge plus rapide de 15 W.

Mais alors que MagSafe semble maintenant être une fonctionnalité complémentaire intéressante aux iPhones récemment annoncés, il ouvre la voie à Apple pour faire de la charge magnétique sans fil la pièce maîtresse de la façon dont nous chargeons tous nos appareils à l’avenir. Il suffit de regarder le nouveau chargeur MagSafe Duo de la société, un support de chargement sans fil pour l’Apple Watch et l’iPhone, ou le chargeur MagSafe 3-en-1 encore plus robuste (et aussi étrange) de Belkin qui vous permet de charger une Apple Watch, des AirPods , et un iPhone à la fois. Les deux semblent nous rapprocher d’un monde dans lequel l’iPhone n’a pas besoin de prendre en charge la charge Lightning ou tout autre type de charge filaire.

Le nouveau chargeur MagSafe 3-en-1 de Belkin dispose de stations de chargement pour les AirPods. Apple Watch et iPhone. Image: Belkin

Et la rumeur dit qu’Apple travaille sur un iPhone sans port pour cette raison. La suppression du port signifierait qu’Apple pourrait éviter – s’il le voulait – de faire passer sa gamme de smartphones à la norme USB-C qu’elle utilise désormais sur les MacBook et les iPad haut de gamme. Cela permettrait également à l’entreprise de fabriquer des appareils encore plus minces, en utilisant la même logique qu’elle employait lors du retrait de la prise casque. L’imperméabilisation pourrait devenir encore plus efficace avec moins de trous dans votre téléphone, en particulier si Apple peut nous convaincre (ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile) d’adopter une carte SIM intégrée au lieu d’inclure un emplacement SIM dans chaque téléphone. Avec MagSafe, Apple pourrait présenter un moyen alternatif de recharger entièrement votre téléphone grâce au chargement sans fil et aux câbles et adaptateurs qu’il pourrait proposer pour répondre à vos besoins de charge en déplacement.

Il existe certainement une incitation financière pour Apple à conserver le contrôle de son écosystème de recharge. La division «vêtements, maison et accessoires» d’Apple, qui comprend des produits majeurs tels que l’Apple Watch et les AirPods en plus de tous les câbles et chargeurs, a été la plus faible revenu du dernier trimestre financier de l’entreprise. Mais c’est fondamentalement au coude à coude avec l’ensemble de l’activité iPad et gagne près de 6,5 milliards de dollars par trimestre, ce qui le rend toujours vital pour les résultats d’Apple, car la croissance des revenus de son iPhone continue de ralentir et Apple s’appuie davantage sur son écosystème et ses services.

MagSafe donne à Apple une plate-forme pour lancer un iPhone sans port dès l’année prochaine

Mais Apple est connu pour au moins faire un effort pour offrir un avantage au consommateur en échange d’éviter les normes universelles ou de faire un choix de produit largement anti-consommateur. Dans ce cas, un investissement complet dans MagSafe semble apporter des améliorations très réelles de la qualité de vie à la possession de l’iPhone, même si cela impliquait de sérieux changements d’habitudes pour les propriétaires d’iPhone.

D’une part, le chargement sans fil est tout simplement plus facile et moins encombrant que de brancher un câble, et encore plus lorsque des aimants sont impliqués afin que vous n’ayez pas à ajuster le positionnement de l’appareil pour vous assurer que le chargeur s’active. MagSafe présente également des situations telles que l’utilisation de votre téléphone au lit sans se soucier de plier ou de casser un câble ou d’endommager le port du téléphone.

De plus, la variété et l’utilité de l’accessoirisation que vous pouvez maintenant faire grâce aux aimants intégrés à l’arrière de l’iPhone sont passionnantes. Le portefeuille à pression et l’étui de chargement en cuir rouge qu’Apple fabrique ne sont que quelques-uns des innombrables accessoires potentiels que nous pouvons imaginer. Pensez aux zooms magnétiques encliquetables ou aux ensembles d’étuis qui peuvent se fixer magnétiquement et qui n’ont pas besoin d’être arrachés de force de votre téléphone si vous souhaitez en échanger un. PopSocket, le principal fabricant de poignées amovibles pour iPhone, travaille sûrement rapidement sur les versions compatibles MagSafe de ses produits.

Image: Apple

Pour Apple, MagSafe offre également l’occasion de faire un peu de révisionnisme de produit après le fiasco AirPower de l’année dernière, au cours duquel Apple a annulé le produit déjà annoncé après avoir déterminé qu’il ne pouvait pas créer de manière fiable la charge sans fil tout-en-un. mat il pensait que c’était possible. Bien qu’AirPower soit parti pour de bon, il semble, MagSafe est maintenant de retour pour aider Apple à réaliser pleinement la charge sans fil, et MagSafe apporte avec lui la bonne volonté des consommateurs qu’il a accumulée au cours de son passage sur la gamme MacBook (même si l’itération précédente de MagSafe ne ressemble vraiment en rien celui-ci).

Mais MagSafe ne brillera pas vraiment à moins qu’Apple ne lui donne la vedette, et le faire en créant un iPhone sans port semble beaucoup plus probable après l’annonce d’hier. La grande question, cependant, est de savoir si les consommateurs le trouveront aussi hostile que de retirer la prise casque, et si Apple peut convaincre suffisamment d’entre nous que cela rendra vraiment notre vie meilleure pour contrebalancer les inconvénients liés à l’abandon de tous les câbles, chargeurs et autres. accessoires que nous continuons à accumuler chaque fois que l’iPhone subit un changement.