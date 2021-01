Si l’ennui du verrouillage vous a incité à vous attaquer enfin à la tâche gigantesque de trier votre garde-robe, vous redécouvrez peut-être des pièces pré-aimées qui ne vous vont plus tout à fait.

Aller chez le tailleur, la couturière ou faire un don à un magasin de charité n’est pas une option pour le moment, vous pourriez donc être tenté de simplement jeter cette paire de jeans et de trouver un remplacement en ligne. Mais, dans l’intérêt de la durabilité (et de la frugalité!), Une nouvelle application élimine complètement ce problème.

La fondatrice, Josephine Philips, une entrepreneure de 23 ans dans la technologie de la mode, a surnommé Sojo le “ Deliveroo ” des retouches et des réparations de vêtements. L’application connecte les clients avec les entreprises de couture locales et les services de livraison de vélos afin que vous puissiez réparer vos vêtements en quelques clics.

Le principe est simple: entrez votre code postal, décidez quel couturier local vous convient le mieux, sélectionnez ce que vous devez faire et un coursier à vélo passera à vélo pour récupérer vos vêtements. Asseyez-vous, détendez-vous et votre pièce vous sera rendue dans les cinq jours, prête à porter.

Nous avons rencontré Joséphine et discuté de son parcours en créant Sojo.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour démarrer Sojo?

Il y a environ deux ans, je me suis sciemment éloigné de la mode rapide parce que j’ai pris conscience de la façon dont, en tant qu’industrie, elle exploitait les femmes de couleur. J’ai décidé de cesser de soutenir des marques qui avaient bâti leurs succès sur une chaîne d’approvisionnement qui violait les droits de l’homme et, ce faisant, j’ai commencé à trouver d’autres façons de consommer la mode.

J’étais étudiant, alors j’ai trouvé que les vêtements d’occasion étaient le mélange parfait de durable et abordable. Mais il y avait un problème – que ce soit dans les magasins de charité, les friperies ou sur Depop, je trouvais constamment des vêtements que j’aimais et qui n’étaient pas ma taille. J’ai réalisé que la solution était de modifier les vêtements pour qu’ils me conviennent, mais je ne savais pas comment coudre et aller chez une couturière était trop de temps et d’efforts. Donc, vraiment, c’était par besoin personnel – je voulais quelque chose qui rendrait les modifications et les réparations des vêtements incroyablement faciles dans la mesure où tout ce que vous auriez à faire est de le réserver sur votre téléphone et ensuite le reste serait pris en charge. Et de là, Sojo est né!

Quand les gens me demandent, je dis généralement “ Deliveroo ” mais pour les retouches et les réparations de vêtements car c’est un modèle très similaire! En termes simples, Sojo met en relation les clients avec les entreprises de couture locales via notre application et notre service de livraison de vélos afin que les gens puissent faire modifier ou réparer leurs vêtements en quelques clics. Vous entrez votre code postal et nous vous montrons vos couturiers locaux – avec des photos, une description et des exemples de prix afin que vous puissiez choisir celui que vous souhaitez utiliser. Après cela, vous saisissez ce que vous devez faire – par exemple “Pantalon, taille intérieure”. Vous pouvez ajouter autant de modifications et de réparations que vous le souhaitez, puis vous choisissez une date et une heure pour que nous venions récupérer votre commande et le tour est joué – nous la récupérons, traitons la commande et vous la renvoyons – c’est réglé!

Comment avez-vous découvert le démarrage d’une entreprise pendant le verrouillage?

Démarrer une entreprise directement à la sortie de l’université est déjà déjà assez difficile, mais le verrouillage a définitivement signifié que c’était l’une des choses les plus difficiles que j’ai faites. Nous sommes une entreprise de services qui s’appuie sur des magasins réels et nous avons donc eu de nombreux couturiers avec lesquels nous avions prévu de commencer début janvier avec lesquels nous ne commencerons qu’une fois le verrouillage terminé. Heureusement, quelques-uns de nos couturiers étaient ouverts à l’idée de notre livraison sans contact et étaient heureux d’essayer de démarrer notre partenariat pendant le verrouillage. J’essaie de me concentrer sur le fait de continuer à faire avancer les choses et les doublures d’argent potentielles – comme le fait que je doute que nous ayons de nombreux problèmes de non-participation lorsque nous viendrons déposer une commande, ce qui revient à toucher un jackpot logistique!

Considérez-vous la mode durable comme une question féministe?

100 pourcent. Mon féminisme a été la raison pour laquelle j’ai arrêté de soutenir la mode rapide en premier lieu. Environ 80 pour cent des ouvriers du vêtement sont des femmes et elles sont souvent incroyablement sous-payées et travaillent dans des conditions de travail dangereuses. Beaucoup sont victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail et sont incapables de se syndiquer ou de manifester. C’est aussi un problème de race parce que la majorité des ouvrières du vêtement sont des femmes noires et brunes – et c’est une raison essentielle pour laquelle cela a été autorisé et continue de se produire.

Pensez-vous qu’il existe un problème d’accessibilité dans la sphère de la mode durable?

L’accessibilité est un énorme problème avec la mode durable, car si vous achetez vos matériaux de manière éthique et respectueuse de l’environnement et que vous payez vos employés de manière équitable, le coût d’un article en est le reflet. Cependant, il existe de nombreuses façons de s’impliquer dans la mode durable sans avoir à acheter des vêtements coûteux.

J’adore le mouvement #OOOTD (ancienne tenue du jour) de Venetia La Manna qui insiste sur le fait que les vêtements les plus durables sont ceux que nous possédons déjà. Vous pouvez faire partie intégrante du mouvement de la mode durable en vous occupant simplement de votre garde-robe actuelle. J’ai également constaté que les vêtements d’occasion des ventes vintage, des magasins de charité ou d’Ebay sont un moyen vraiment abordable de faire des achats de manière durable.

Où voyez-vous Sojo aller dans le futur?

C’est une question difficile à répondre car nous ne faisons que commencer, mais j’espère vraiment que cela deviendra un moyen intégral et pratique pour les gens d’avoir une garde-robe plus durable. J’adorerais que Sojo soit disponible partout au Royaume-Uni et dans le monde entier – j’espère avoir un impact significatif en gardant les vêtements hors des décharges et en jouant un rôle clé dans le mouvement de la mode circulaire.