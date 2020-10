Avec le lancement de la PS5 dans environ deux semaines, Sony a dévoilé une refonte de son application PlayStation sur iOS et Android, et je suis très excité de l’essayer lors du lancement de la nouvelle console.

Les premiers utilisateurs de la console auront la possibilité de lancer des jeux à distance, de se connecter à leur PS5 directement depuis l’application, et l’application vous permettra même de gérer à distance le stockage sur votre console au cas où vous auriez besoin de faire de la place pour un nouveau jeu. installer. Auparavant, l’application PlayStation vous permettait de télécharger des jeux sur la PS4, mais l’application me permet désormais de télécharger et de lancer des jeux, ainsi que de gérer le stockage sur ma PS5.

D’après l’article de blog de Sony, il semble que les propriétaires de PS5 auront beaucoup plus de liberté pour gérer leurs consoles sans interagir directement avec elle. C’était tellement pénible de devoir se déplacer entre plusieurs applications PlayStation et ma PS4 juste pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités fournies par Sony.

Les propriétaires de PS5 auront beaucoup plus de contrôle sur leur console sans interagir directement avec elle

Théoriquement, la nouvelle application PlayStation pourrait me permettre d’acheter un jeu (numériquement), de libérer de l’espace de stockage, de le télécharger, de le lancer et de vérifier que le logiciel est à jour, le tout avant de saisir mon contrôleur DualSense et Commencer à jouer. Encore mieux? La nouvelle mise à jour me permet d’envoyer des messages à des amis, de discuter avec la voix et de créer des groupes de groupe directement depuis l’application. Donc, si je me préparais à jouer à Call of Duty ou Dead by Daylight avec des amis, je pourrais tout configurer via mon téléphone.

L’application ajoute également une nouvelle interface utilisateur qui réorganise complètement l’écran d’accueil et, comme vous pouvez le voir sur les images, elle a l’air beaucoup plus propre maintenant. Je pense que la mise à jour rend l’application beaucoup plus organisée qu’avant.

Vue Grille

Depuis que Sony intègre son système de messagerie, vous n’avez plus besoin de l’application PS Messages séparée. En fait, les messages PS ne seront plus disponibles, mais tous les messages et fils de discussion existants de l’application abandonnée seront transférés dans la nouvelle mise à jour de l’application PS.

La mise à jour commencera à être déployée pour les appareils iOS et Android plus tard dans la journée.