La mise à jour de l’application Xbox de Microsoft pour iOS et iPadOS est maintenant en ligne, permettant aux propriétaires de Xbox One de diffuser des jeux sur leurs appareils. Une nouvelle application Xbox est disponible dans l’App Store et comprend une fonction de lecture à distance, qui permet aux propriétaires de console Xbox One de diffuser leurs jeux sur un iPhone ou un iPad.

La lecture à distance est différente du service xCloud de Microsoft, qui diffuse les jeux directement à partir de serveurs au lieu de votre propre console Xbox One. Cette fonctionnalité de lecture à distance Xbox ne se connectera qu’à votre propre console Xbox, pas à xCloud. C’est similaire à la fonction de lecture à distance PS4 de Sony, également disponible sur Android et iOS.

Bien que cette application prenne en charge les jeux Xbox One et Xbox Series X / S, les anciens jeux Xbox 360 et Xbox d’origine ne peuvent pas être diffusés à distance sur des appareils Android ou iOS / iPadOS.

Cette application prend également en charge la possibilité d’accéder à une console Xbox via Wi-Fi, ou même à une connexion LTE ou 5G. L’application Xbox vous permettra de prendre le contrôle de votre Xbox domestique et vous pouvez également démarrer à distance votre console en dehors de votre domicile. La Xbox démarrera sans son ni lumière Xbox à l’avant, et lorsque vous vous déconnecterez, elle se remettra en veille après une brève période d’inactivité.

Une nouvelle application Xbox est arrivée récemment sur Android, et cette version mise à jour de l’iPhone comprend le même nouveau design et les mêmes fonctionnalités. Il complète également les nouvelles consoles Xbox Series X et Series S, permettant aux joueurs de télécharger ou de partager rapidement des extraits de jeu et des captures d’écran. Vous pouvez même gérer l’espace de la console et supprimer des jeux de l’application.

Cette nouvelle application Xbox est également beaucoup plus rapide que la version iOS précédente et sa conception correspond au nouveau tableau de bord et à l’interface utilisateur de la Xbox en général. Ce nouveau design est prêt pour le lancement par Microsoft des consoles Xbox Series X / S le 10 novembre.

L’application Xbox mise à jour de Microsoft ne change malheureusement pas la situation xCloud. Apple a récemment étendu une branche d’olivier pour permettre à des services tels que Stadia et xCloud, mais cela incluait un gros problème qui signifierait que Microsoft devrait soumettre individuellement des centaines de jeux en tant qu’applications distinctes à l’aide de sa technologie de streaming. Microsoft n’était pas amusé par les nouvelles règles d’Apple.