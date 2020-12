Au début de l’année, la première bande-annonce est sortie où l’acteur et musicien, Jared Leto, incarne le Dr Michael Morbius, un biochimiste excentrique qui a une maladie rare et qui expérimente avec son propre corps pour se guérir, mais dans le Dans le premier volet de l’avance, seule l’origine du personnage de Marvel pouvait être vue.

Maintenant, près d’un an après cette apparition, Sony et la soi-disant House of Ideas ont publié un nouveau matériel dans lequel il est confirmé que le Vampire vivant fera partie du multi-univers de Spider-Man, car dans la vidéo, il est possible d’observer, tout en Morbius marche, une pinte sur un mur où se trouve le grimpeur.

Dans cette bande-annonce, qui était prévue pour réchauffer les moteurs au Japon, la silhouette de Spidey n’est pas celle jouée par Tom Holland, mais le costume que l’on peut voir est celui utilisé par Tobey Maguire dans “Spider-Man”, un film réalisé par Sam Raimi. Mais ce n’est pas tout, car sur le mur, la silhouette de Peter Parker est barrée du mot «meurtrier» (meurtrier), ouvrant une parenthèse à ce qui viendra dans le nouvel opus où les rôles principaux sont Holland et Zendaya.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque jusqu’à la fin de la bande-annonce, vous pouviez voir Adrian Toomes (Michael Keaton), mieux connu sous le nom de «Vulture» (The Vulture) qui est en prison purgeant une peine, après Spider- L’homme a réussi à l’attraper après avoir tenté de voler un avion qui transportait toute l’équipe des Avengers vers sa nouvelle maison, après avoir quitté le bâtiment de Tony Stark (Robert Downy Jr.) dans le film “Spider-Man: Homecoming”.

Avec cette révélation, on peut déjà dire que les maisons de production combineront non seulement Holland, Garfield et Maguire en un seul film, mais qu’elles envisagent de réunir les Sinister Six, dans un seul espace.

Et c’est qu’aujourd’hui, The Hollywood Reporter, a confirmé l’intégration d’Alfred Molina au film, du réalisateur Joh Watts, et que par le passé il incarnait le docteur Octopus sous les ordres de Raimi et qu’il a gagné l’admiration des fans pour son très ressemblance physique et représentation du méchant.

Jusqu’à présent, ce que l’on sait du nouvel épisode du super-héros et du voisin amical, c’est que les mondes parallèles à la «réalité» s’ouvriront grâce à ce que fait le Dr Strange (Benedict Cumberbatch).