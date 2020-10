Barbie d’Elton John capture l’essence du Rocketman | Instagram

Une nouvelle poupée version Barbie rend hommage au célèbre musicien anglais Sir Elton John, la nouvelle figure est inspirée et reste fidèle au style seventies du chanteur.

Une nouvelle version du populaire Barbie Il a été moulé suivant l’esthétique et le style en utilisant des éléments iconiques de l’interprète “Tiny Dancer”, un blouson bomber qui porterait son nom et une paire de jeans évasés avec les initiales de son nom, sans oublier aussi ses lunettes classiques et un chapeau violet .

La tenue pour créer l’image de la poupée s’inspirerait du concert emblématique du musicien au Dodgers Stadium en 1975, une occasion très spéciale pour le chanteur qui s’est produit dans ce lieu, battant des records en ajoutant le plus grand nombre de participants au cours de cette année.

Un moment qui serait sans aucun doute également capturé à travers le film de sa vie, “Rocketman«Pendant ce temps, le compositeur et pianiste britannique a exprimé ses sentiments concernant ce nouvel honneur.

Barbie est une icône à part entière, alors lui rendre hommage à mon travail et à mon style personnel est un véritable honneur. Elton John a déclaré à propos de cette collaboration: “J’espère que cela inspirera les fans du monde entier à suivre leurs rêves et leur potentiel illimité sans peur », a-t-il ajouté.

Il est à noter que cette nouvelle version fait partie d’une collection limitée et peut être obtenue pour 50 dollars, sans aucun doute c’est un symbole très important que les fans de l’artiste aimeraient avoir dans leur collection.

À travers le compte Instagram officiel de la poupée la plus populaire de ces derniers temps, Barbie, apparaît dans une image de cette nouvelle version posant à côté d’un piano, pièce emblématique de chacune des présentations de l’artiste.

Pop star. Icône. Homme cohérent.

#Barbie rend hommage à l’extraordinaire carrière du légendaire @ EltonJohn, célébrant les 45 ans depuis sa performance marquante d’une décennie au Dodger Stadium de Los Angeles.

La célèbre star de la musique d’aujourd’hui, âgée de 73 ans, Elton John, a forgé une carrière de plus de 50 ans au cours de laquelle il a sorti une trentaine d’albums studio et s’est vendu à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde, étant l’un des les artistes les plus réussis de l’histoire.

Sa discographie, qui comprend des chansons célèbres connues dans le monde entier, parmi lesquelles “I’m still standing”, “Sacrifice”, “Your Song”, “Crocodile Rock”, “Nikita”, “Sad Songs” ainsi que d’autres chansons populaires qui ont faisait partie des films de catégorie pour enfants, dont “Can You Feel The Love Tonight”, “Circle of Life”, “Hakuna Matata” qui faisaient partie de la bande originale du film “The Lion King”, l’une des productions les plus populaires acclamé et récompensé par la soi-disant “Factory of Dreams”, la société Walt Disney.

Le succès du célèbre chanteur a été le fruit d’une longue carrière, sa musique, qui a été classée parmi les genres soft, pop rock, ou glam rock, mais il s’est aventuré dans bien d’autres allant du country, disco, du R&B aux formes plus dures de rock.

De la même manière, il a également participé à des bandes comme “Rocketman” un reflet de sa propre vie, en plus d’autres titres tels que “Kingsman: The Golden Circle”, ainsi que d’autres histoires qui ont repris sa musique dans les bandes “Gnomeo and Juliet” et “Le doré”.

La figure populaire qui est allée au-delà du divertissement d’un public majoritairement enfantin, a cherché un moyen d’inspirer de plus en plus de jeunes femmes avec une plus grande diversité en termes de poupées de collection, présentant des personnages qui, selon les temps sont en train de casser les paradigmes.

La famille Barbie, qui faisait d’abord partie de la marque Mattel et appartient aujourd’hui à la firme Hasbro, s’est consacrée au lancement de personnages aux qualités diverses, mères, professionnelles et même personnalités publiques qui ont laissé une empreinte sur divers portées.

Maintenant, Barbie a envisagé de donner un nouveau sens à sa renommée, portant l’idée qu’elle est un modèle pour les plus petits, a décidé de promouvoir des poupées qui représentent de plus en plus un monde réel.