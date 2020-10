Mophie est l’un des noms les plus anciens du secteur en matière de batteries pour smartphones, mais sa dernière version donne une nouvelle tournure à l’approche. Au lieu d’un boîtier de batterie qui ne peut être utilisé qu’avec un seul téléphone, le nouveau Juice Pack Connect utilise un système modulaire pour attacher une batterie à l’arrière de votre téléphone, où il peut le charger sans fil.

C’est une solution créative qui résout de nombreux problèmes à la fois des boîtiers de batterie sur mesure et des batteries Qi plus modernes. Le Juice Pack Connect fonctionne avec pratiquement tous les téléphones prenant en charge la charge sans fil, pas seulement un seul appareil. Et le mécanisme de clip permet d’utiliser la charge Qi même en déplacement, sans recourir à des solutions comme un étrange réseau de ventouses pour garder le chargeur et le téléphone ensemble.

De plus, le système de Mophie est modulaire, donc si votre batterie à pince meurt, vous pouvez simplement glisser un autre pack Mophie et continuer à charger. Il y a aussi la possibilité d’une expansion future ici: la société inclut déjà un support de poignée de téléphone qui peut être attaché au point d’ancrage principal lorsque vous ne chargez pas, et il est facile d’imaginer qu’elle pourrait libérer d’autres produits qui tirent parti de la configuration. , aussi.

La batterie elle-même dispose d’une batterie de 5000 mAh et offre à la fois un port USB-C et un support Qi, qui peuvent tous deux être utilisés pour recharger le Juice Pack Connect ou pour charger un deuxième appareil. Mophie ne dit pas quel type de puissance le Juice Pack Connect offre en termes de vitesses de charge, cependant.

L’autre gros problème avec le Juice Pack Connect est le prix de 79,95 $ – un prix élevé à payer pour une batterie USB-C de 20 000 mAh ces jours-ci, et encore moins une batterie de 5 000 mAh.