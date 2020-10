Arlo a annoncé deux nouvelles caméras de sécurité: la caméra Pro 4 sans fil Spotlight et le système de caméra Spotlight Ultra 2 sans fil. Vous pouvez précommander les deux caméras maintenant; le Pro 4 commence à 199,99 $ et l’Ultra 2 commence à 299,99 $.

Les deux caméras sont sans fil. Cela les rend plus faciles à installer et plus pratiques à placer que de nombreuses autres caméras, car vous n’êtes pas limité par l’emplacement de vos prises.

L’Arlo Pro 4 se connecte directement au Wi-Fi – aucun hub domestique intelligent n’est requis. Il produit une vidéo 2K avec HDR, une vision nocturne en couleur et un angle de vision de 160 degrés. Il est également livré avec un projecteur intégré pour éclairer les intrus, une sirène et un son bidirectionnel pour communiquer avec les invités.

L’Arlo Pro 4 sous les projecteurs. Image: Arlo

Il peut être placé à l’intérieur ou à l’extérieur, et Arlo dit que la batterie amovible dure jusqu’à six mois avec une charge. Cela fonctionne avec Alexa, Google Assistant et IFTTT. Arlo a déclaré à MacRumors qu’il fonctionnait sur la disponibilité de HomeKit, mais le Pro 4 ne semble pas encore l’avoir.

L’Ultra 2 haut de gamme a une vidéo 4K avec HDR, mise au point automatique et un angle de vision de 180 degrés. Comme le Pro 4, il comprend également un son bidirectionnel, un projecteur, une sirène, une vision nocturne couleur et six mois de batterie.

L’Ultra 2 installé à côté d’une porte. Image: Arlo

Contrairement au Pro 4, l’Ultra 2 prend en charge HomeKit au lancement, en plus d’Alexa, de Google Assistant et d’IFTTT. Ce produit succède à l’Arlo Ultra, la toute première caméra de sécurité 4K d’Arlo qui comprenait également un projecteur intégré.

Les prédécesseurs des deux caméras, le Pro 3 et l’Ultra, ont été universellement reconnus comme les meilleures caméras de sécurité domestique que vous puissiez acheter. Ce n’est certainement pas une bonne affaire, mais leur qualité vidéo et audio, leur facilité d’installation et les fonctionnalités avancées offertes par la plate-forme Arlo en font des choix hors pair pour les configurations de surveillance multicaméra.