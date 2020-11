En plus de montrer les dangers du bord extérieur de la galaxie, l’un des points sur lesquels le mandalorien a mis davantage l’accent est le fait que la galaxie n’a jamais vraiment connu la paix et qu’il n’y a pas eu de période de stabilité relative avant le avènement du Premier Ordre. En fait, les pérégrinations de Mando à travers l’univers ont rendu une chose claire: la guerre contre l’Empire n’a jamais pris fin. Malgré la mort – apparente – de l’empereur dans Return of the Jedi, il est évident qu’il n’y a jamais eu de véritable fin à la guerre civile galactique. L’Alliance rebelle s’est progressivement transformée en Nouvelle République et pendant un certain temps, les combats sont devenus plus féroces et plus intenses que jamais.

Cela a entraîné des conséquences qui se sont répandues dans la Galaxie et qui ont en fait une relation évidente avec la façon dont la violence de l’Empire continue d’être un élément essentiel dans tout ce qui se passe dans Le Mandalorien, et certainement dans les histoires dont le cadre être les événements après la mort supposée de l’empereur. Pour l’instant, les droïdes sondes de Palpatine ont lancé l’opération Cinder, la stratégie ultime de la terre brûlée lançant des attaques génocidaires à travers la galaxie dans un acte brutal de vengeance pour la mort de l’empereur.

En d’autres termes, bien que la figure de Palpatine ait été centrale pour maintenir l’unité de l’Empire, en réalité son point de vue sur le pouvoir – et comment l’exercer – lui a survécu, ce qui explique à quelle vitesse les rangs du Premier Ordre se sont alignés soutenir une nouvelle offensive contre la République, sans avoir à recourir à autre chose qu’aux restes de la structure de pouvoir créée par Palpatine et ses alliés.

Le mandalorien: un regard en arrière

Pour donner un peu de contexte: comme le raconte la trilogie Aftermath de Chuck Wendig, les choses ont atteint leur apogée à la bataille de Jakku. La planète avait été transformée en une bombe géante, prête à exploser lorsque les flottes impériale et de la nouvelle république se sont affrontées dans un décor aussi lointain que inexploré pour les deux. Selon l’histoire racontée par la trilogie, seuls les impériaux les plus fidèles avaient reçu des coordonnées dans les régions inconnues pour leur permettre de s’échapper à leur apogée.

Mais le Les agents de la Nouvelle République ont réussi à désarmer la bombe – et donc le plan – ce qui s’est passé pour que la bataille de Jakku devienne un tournant dans la façon dont le pouvoir avait jusqu’ici été compris dans la galaxie. Avec un tel succès à l’horizon, la Nouvelle République est devenue la puissance galactique dominante, et finalement l’ancien assistant de Palpatine, Mas Amedda, s’est rendu au nom de l’Empire. La guerre civile galactique était terminée. C’est ce que pensaient les fans, même The Mandalorian.

Grâce à la série d’action en direct Disney Plus, il est maintenant clair que tous les fidèles à l’Empire n’ont pas accepté la reddition négociée de Mas Amedda. S’il est vrai que les fidèles de Palpatine ont perdu leur pouvoir et leur influence, il existe des bastions loin du noyau galactique qui ont toujours l’intention d’affronter la République et cherchent des moyens de le faire directement. L’un de ces espaces d’intérêt pour le nouvel empire, semble être Tatooine, sous le commandement de Moff Gideon, et que selon l’argument de The Mandalorian est déterminé à créer ce qui semble être une sorte d’arme qui aurait du matériel génétique comme élément principal. de l’enfant. En fait, dans le chapitre 3 de la deuxième saison, nous savons déjà que Gideon commande une flotte. Bo-Katan et autres pillards mandaloriens Ils ont interféré avec les expéditions d’armes pour ce qui semble être une armée à grande échelle qui aussi, ils incluent les flottes terrestres.

Le secteur autour de Tatooine était traditionnellement hors du contrôle de la Nouvelle République, et les Hutts sont restés la force dominante pendant le règne de l’Empire. La mort de Jabba le Hutt dans Return of the Jedi a créé un vide de pouvoir substantiel, et il est logique que les seigneurs de guerre impériaux tentent de le combler avec une organisation de pouvoir structurée par secteur, dont Gideon commanderait la majorité. Apparemment, des rapports d’activité impériale sont venus dans la Nouvelle République,parce que l’épisode 2 de la saison 2 de The Mandalorian a confirmé que la flotte de défense de la Nouvelle République patrouille dans la région.

La manière mandalorienne est que jusqu’à présent, nous avons compris les relations de pouvoir dans la Galaxie après la mort de Palpatine, ce qui est sans doute aussi un moyen (peut-être) de modifier les graves erreurs d’intrigue qui ont affecté la récente trilogie cinématographique, critiquée par exposer des cibles substantielles dans le récit et dans la chronologie même de l’histoire centrale. Il est possible que ces batailles sporadiques se poursuivent pendant des décennies jusqu’à ce que finalement, le Premier Ordre capitalise sur les fractures de pouvoir lors d’une attaque frontale. Cela explique également pourquoi la Nouvelle République était si paranoïaque à propos de l’activité impériale dans le roman de Claudia Grey Bloodline, près de 20 ans plus tard, juste avant que le Premier Ordre émerge des régions inconnues.