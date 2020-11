O

Le jour du premier examen des dépenses de Rishi Sunak, tous les yeux se sont tournés vers le chancelier de l’Échiquier – encore neuf mois après le début de son travail – qui déploie sa feuille de route pour l’avenir budgétaire et trace un chemin pour la nation à travers les temps difficiles. devant. À juste titre, chacun de ses mots est méticuleusement analysé pour sa signification pour les citoyens, les entreprises et les marchés.

Pourtant, il y a d’autres perspectives à avoir, loin des sombres données de la terra firma soutenue par Covid. Pour une parabole des risques et des possibilités auxquels le Royaume-Uni est confronté en 2021 et au-delà, regardez vers le ciel: regardez plus précisément les dizaines de satellites en orbite terrestre basse lancés dans les cieux par la start-up spatiale OneWeb qui, depuis le 20 novembre , appartient en partie au gouvernement britannique.

Grâce à un investissement de 500 millions de dollars, assorti par la société de télécommunications indienne Bharti Global, ce pays dispose désormais de son propre opérateur de satellites méga-constellation, construisant un réseau à 1200 km au-dessus de la Terre qui est censé être un élément essentiel de la nouvelle stratégie spatiale britannique. Contrôle au sol au major Boris, en effet.

L’investissement a été profondément controversé, notamment parce que OneWeb n’a été autorisé à sortir de la faillite du chapitre 11 aux États-Unis que la semaine dernière. Lorsque le gouvernement a décidé de donner suite à sa candidature en juin, le Secrétaire permanent par intérim du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle, Sam Beckett, a pris la décision très inhabituelle de demander une «direction ministérielle» officielle à Alok Sharma, le secrétaire aux affaires. , pour procéder à l’achat – le moyen le plus public dont dispose un fonctionnaire pour signaler ses doutes sur une ligne de conduite. Pour être juste, Beckett ne faisait que son travail, qui consistait à plaider en faveur d’une stricte prudence dans une entreprise sans aucun doute floue et pleine d’incertitude. Mais le risque est l’essence même de la nouvelle économie de l’espace.

L’ère de la course à l’espace, dans laquelle les États-Unis et les Soviétiques ont poursuivi une version par procuration de la guerre froide avec des fusées, des capsules habitées et des atterrisseurs lunaires, est un lointain souvenir. Aujourd’hui, l’espace est une arène transformée dans laquelle entrepreneurs et capital-risqueurs se disputent la primauté: notamment Elon Musk avec SpaceX et Jeff Bezos avec Blue Origin.

Les Etats-nations doivent décider s’ils veulent faire partie de ce nouveau marché hybride, dans lequel certains projets échoueront mais d’autres réussiront de manière spectaculaire. De telles décisions ne doivent pas être prises à la légère. Mais rester totalement en dehors de la concurrence est le plus grand risque de tous.

Et, jusqu’à très récemment, le Royaume-Uni prenait ce risque. Nous manquons de ressources pour être une nation spatiale de «niveau 1» comme les États-Unis ou la Chine. Mais – pour conserver notre puissance commerciale, diplomatique et stratégique dans le grand concours géopolitique – nous devons être aux côtés du Japon, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie dans le «Tier 2»; plus que jamais, maintenant que le Brexit nous détache du système Galileo de l’Union européenne. Les premières perspectives d’investissement de OneWeb ont été brisées par la pandémie. Le gouvernement agit de manière agile et imaginative en saisissant l’occasion de la mettre aux enchères.

Le scénario de base pour tout investissement dans l’espace est que les rendements des «retombées» sont presque toujours supérieurs à ce que craignent les prévisionnistes. Pour chaque dollar que le gouvernement américain dépense pour la Nasa, son économie est stimulée d’au moins 7 dollars: le rendement technologique, la création d’emplois et la richesse infrastructurelle de la science spatiale sont l’une des réussites sous-estimées des 70 dernières années.

Certes, il n’y a aucune garantie absolue que OneWeb prospérera. Mais son objectif principal – fournir une connectivité haut débit aux milliards de personnes qui ne disposent toujours pas de cet équipement de base – est un objectif auquel UK plc n’ose pas se soustraire, car c’est l’une des grandes opportunités commerciales de la prochaine décennie.

Plus généralement: si l’année Covid a une leçon principale, c’est que les nations doivent améliorer leur résilience souveraine et leur préparation à des perturbations imprévues et à fort impact. Il n’y a aucune raison pour laquelle – s’il réussit – OneWeb ne devrait pas renforcer sensiblement la sécurité nationale et la capacité de navigation de la Grande-Bretagne, tout en contribuant à la croissance économique par l’innovation. L’entreprise est déjà capable de fabriquer deux satellites par jour. Son potentiel ne doit pas être sous-estimé.

L’entreprise OneWeb n’est qu’une partie d’un ensemble bien plus vaste. À l’heure actuelle, le Royaume-Uni n’a toujours pas de stratégie spatiale vraiment cohérente. Mais, avec la création du Conseil national de l’espace – répertorié comme un comité du Cabinet depuis juin – il y a une chance qu’un tel plan émerge. Major Boris et Rocketman Rishi: le poste de pilotage est à vous.