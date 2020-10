La nouvelle décision de Harry et Meghan les aliénerait de la royauté | Instagram

Apparemment, le jour où toute la famille royale britannique sera à nouveau unie n’est pas quelque chose qui sera facilement mis en œuvre, les nouveaux plans du prince Harry Oui Meghan ils n’envisageraient pas de rester au Royaume-Uni dans les mois à venir.

Selon un reportage qui pourrait causer un certain inconfort chez certains membres de la famille royale, y compris Reine Isabel, comme ils le révèlent, les Sussex éviteraient le Royaume-Uni lors de leurs prochaines vacances.

Depuis quelques semaines, diverses versions soulignaient que le “coulple royal” de Meghan et Harry Ils prévoyaient de se rendre au Royaume-Uni pour les vacances d’hiver et il a même été question de certains endroits où le couple envisageait de rester car ils ne voudraient apparemment pas rester au palais royal.

Cependant, comme nous l’avons réalisé depuis qu’ils réalisent leur projet de devenir indépendant de la royauté, le couple peut changer d’avis à tout moment.

Même en premier lieu, on savait que c’était Harry qui prévoyait de se rendre au Royaume-Uni mais espérait que les mesures dues à la crise sanitaire seraient assouplies, ont souligné différentes versions.

Plus tard, on savait qu’il voyagerait avec sa femme Meghan et son fils Archie, même que le couple cherchait déjà des options d’endroits où ils pourraient rester et passer les jours de Noël avec la famille royale.

Désormais, une source proche de Vanity Fair a révélé que le couple aurait fait marche arrière sur leurs plans, selon l’auteur inconnu, les Sussex “ne sont pas prêts” pour une réunion de famille à Noël en Grande-Bretagne.

Ce serait la deuxième année que le couple et leur fils passent les vacances en dehors de la famille royale, apparemment Meghan et Harry profiteraient de ces jours comme ils l’ont fait jusqu’à présent dans leur nouvelle maison de 14 millions de dollars à Santa Barbara, en Californie.

Il faut se rappeler que jusqu’à présent, le couple a fréquenté l’école à d’autres occasions qu’il est très content de sa nouvelle vie en Californie et de sa nouvelle maison.

Il n’est actuellement pas prévu pour eux de retourner au Royaume-Uni pour Noël.

De la même manière, les choses transcendées entre les enfants de Diana ne sont pas dans l’un de leurs meilleurs moments.

Disons simplement que même si les choses vont mieux entre Harry et son frère, ce n’est plus ce que c’était avant, et je ne pense pas que quiconque soit prêt pour un Noël familial confortable en ce moment.

En 2019, le couple a marqué un paradigme car c’était la première année que le couple quittait la royauté pour passer Noël au Canada avec la mère de Meghan, Doria.

Mais apparemment, ce 2020 la petite famille des Sussex choisirait de rester en Californie en profitant de ces dates.

Avec autant de tension, les Sussex choisiraient de ne pas aller célébrer une date aussi spéciale avec la famille et de rester à la maison, mais on sait également que le Royaume-Uni pourrait à nouveau mettre en œuvre des mesures strictes face à l’augmentation des cas de coronavirus.

Cependant, certains commentaires récents abordent le sujet d’un nouveau livre “Battle of Brothers” dont émergent des extraits qui, selon eux, auraient pu contribuer à la détérioration des relations entre les enfants de la célèbre Diana de Galles et le prince Charles de Galles: Harry et William.

Selon l’auteur Robert Lacey, le lien des princes aurait été brisé par la façon dont Harry et Meghan ont géré le Megxit.

De même, la défense de Meghan se bat devant les tribunaux pour déterminer qu’elle n’a pas participé activement au livre “Finding Freedom”, une ressource que les tabloïds que Meghan a poursuivie pendant plusieurs mois ont récemment utilisée.