Après que le calendrier de l’univers cinématographique Marvel a souffert des ravages de l’arrêt obligatoire provoqué par l’urgence sanitaire du coronavirus, tout semble indiquer que la poursuite des aventures du docteur Strange pourrait prendre la place d’un éventuel film de The Avengers – ou quelque chose comme ça similaire – tandis que les calendriers et les histoires, récupèrent leur ordre d’origine ou la chose la plus proche de ils peuvent réussir au milieu d’une telle situation.

Cela signifie que plusieurs super-héros d’autres univers de bandes dessinées Marvel pourraient être inclus dans l’épopée Sorcerer Supreme, soit pour renforcer l’histoire, soit pour améliorer l’importance des délais.

Réalisé par Sam Raimi, Docteur Strange dans le multivers de la folie réunira le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et la sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) dans une grande équipe du MCU qui a la possibilité d’être le plus grand film de la phase 4. Comme Wanda n’est peut-être pas son seul allié dans le prochain film, d’autres héros pourraient finir par le rejoindre, comme Peter Parker de Tom Holland (déjà annoncé se battra à ses côtés dans Spider-Man 3), America Chavez, Brother Voodoo et plus encore. .

Un personnage mystérieux majeur a également été confirmé pour Doctor Strange 2, ce qui ne fait qu’augmenter la possibilité que la suite du film de Scott Derrickson soit l’excuse parfaite pour figurer. quelques histoires d’origine et incorporer un certain nombre de personnages à un univers en constante expansion.

La possibilité la plus réaliste est que l’ennemi auquel l’équipe de super-héros doit faire face est d’une nature si dangereuse qu’une alliance d’une puissance considérable est nécessaire pour le vaincre. Certains des héros les plus intéressants de Marvel sont basés sur des univers alternatifs et, compte tenu du cadre de leurs histoires, il n’y a pas de place évidente pour eux dans le MCU. Cependant, une bataille de telles proportions dans Doctor Strange 2 offre à Marvel une excellente opportunité de poursuivre la possibilité de créer et de maintenir la théorie du multivers, avec la possibilité d’étendre le concept à d’autres futurs films.

En voyageant à travers différentes chronologies, Sorcerer Supreme pourrait rencontrer divers super-héros de Marvel Comics provenant de mondes assez différents de ce que la plupart des publics connaissent. Et qui la paroisse la plus puissante de l’Ancien pourrait-elle rencontrer dans sa future aventure? Peut-être les super-héros suivants:

Killraven

L’aventurier de l’épée Jonathan Raven, également connu sous le nom de Killraven, était un super-héros qui a joué dans la version Marvel de la guerre des mondes de HG Wells dans les années 1970. Un mouvement assez stratégique qui a capitalisé sur le phénomène dans une interprétation intéressante du transition entre la science-fiction alternative et quelque chose de plus élaboré.

Dans la chronologie à laquelle appartient Killraven, les envahisseurs martiens de la guerre des mondes ont réussi à prendre le contrôle de la Terre (oui, ce que nous craignions est arrivé: les bactéries naturelles de notre planète ont fini par être inoffensives pour nos ennemis). Des années plus tard, un groupe de combattants de la liberté dirigé par Killraven se affronter les Martiens pour tenter de libérer la terre de leur domination, ce qui fait du personnage un leader stratégique ainsi qu’un combattant.

Un film de Killraven aurait été prévu au milieu des années 2000 à un moment où Marvel n’avait pas les droits, mais la production n’a jamais progressé au-delà des contours d’un script basé sur le livre de science-fiction. À ce jour, le personnage n’est jamais apparu en action réelle, mais cela pourrait changer en 2022.

Nighthawk & The Squadron Supreme dans Doctor Strange 2

Toutes les versions de la Terre ne peuvent pas être protégées par les Avengers, ou du moins c’est ce que l’apparition de différentes équipes qui cherchent à protéger notre planète contre des menaces soudaines ou suffisamment dangereuses pour être prises en compte comme le suggère l’imminence.

Dans une chronologie, l’équivalent des héros les plus puissants de la Terre pourrait être la Supreme Squad. Dans Marvel Comics, la Supreme Squad n’était pas réellement basée sur les Avengers, mais plutôt sur la Justice League de DC.

Chacun des membres principaux est inspiré d’une manière ou d’une autre par l’un des plus grands super-héros de DC. Les membres les plus notables de l’équipe sont Hyperion (Superman), Nighthawk (Batman), Whizzer (The Flash), Dr. Spectrum (Green Lantern) et Power Princess (Wonder Woman).

Un membre de Squadron Supreme, Nighthawk, est l’un des amis du docteur Strange dans Marvel Comics. Dans les années 1970, Nighthawk était l’un des piliers des Defenders, un groupe basé dans la maison de Strange, le Sanctum Sanctorum.

Spider-Man 2099

De toute évidence, Spider-Man sera la nouvelle paroisse du docteur Strange dans le troisième film du personnage, il y a donc une chance que Rencontrons Miguel O’Hara, mieux connu sous le nom de Spider-Man 2099.

Créé dans les années 1990, Miguel est un scientifique inspiré par l’héritage de Peter Parker pour devenir le nouveau Spider-Man, avec une histoire complexe qui est liée à un avenir rempli de toutes sortes de technologies avancées.

Miguel a joué des rôles clés dans diverses histoires de Spider-Man qui s’étendent sur des chronologies alternatives. Son personnage et le monde qu’il apporterait au MCU seraient des ajouts intéressants s’ils étaient explorés dans Doctor Strange 2.

L’article The new Avengers team que nous avons pu voir dans ‘Doctor Strange in the Multiverse Of Madness’ a été publié dans Hypertext.