La nouvelle mise à jour de vacances de Tesla donnera enfin aux gens la possibilité d’utiliser un nouveau mode Boombox, qui peut diffuser un son personnalisé à l’extérieur de la voiture (d’où le nom). Comme c’est souvent le cas avec les nouvelles fonctionnalités de Tesla, Boombox combine une réelle utilité avec un humour discret: les propriétaires peuvent utiliser des sons de pet et de chèvre au lieu des sons de klaxon normaux et ennuyeux que les klaxons de voiture produisent habituellement.

Le mode a été déployé avec un certain nombre d’autres mises à jour dans le cadre de la mise à jour du micrologiciel 2020.48.26 de Tesla, et c’est quelque chose que les fans de Tesla attendaient avec impatience. Dans le nouveau mode, qui peut être vu dans la section horodatée de la vidéo ci-dessous, plusieurs sons sont disponibles pour les propriétaires de Tesla via la section Toybox qu’ils peuvent utiliser à la place d’un klaxon ordinaire: chèvre baaing, applaudissements, un petit clip «tada» , quelqu’un qui parle chic et, bien sûr, le pet.

Alors que les propriétaires de Tesla ont été en mesure de créer des sons de pet à l’intérieur de la voiture depuis un certain temps, le mode Boombox permet effectivement aux personnes possédant des modèles plus récents d’utiliser le haut-parleur intégré qui transmet l’audio aux pauvres personnes sans méfiance à l’extérieur de la voiture. Les voitures Tesla fabriquées après le 1er septembre 2019 ont le haut-parleur intégré. Les haut-parleurs ont été ajoutés parce que la National Highway Traffic Safety Administration avait besoin de voitures électriques silencieuses pour émettre du bruit pour alerter les piétons, selon Teslarati. Voici une description de ce que fait le mode Boombox, grâce à Teslarati:

Transformez votre voiture en boombox et divertissez une foule avec votre lecteur multimédia une fois garé. Vous pouvez également personnaliser le son de votre voiture lorsque vous appuyez sur le klaxon, conduisez la voiture ou lorsque votre voiture se déplace avec Summon. Sélectionnez une option dans le menu déroulant ou insérez votre propre périphérique USB et enregistrez jusqu’à cinq sons personnalisés.

Péter n’est pas seulement réservé aux klaxons. Une mise à jour du «Mode de test des émissions» de Tesla, qui est un code pour le séquençage des pet, signifie que les voitures peuvent désormais péter à tout moment et que les personnes à l’extérieur ne pourront pas échapper aux sons. Teslarati ajoute:

Le mode de test des émissions peut être utilisé à l’extérieur de la voiture. Pour la configuration, sélectionnez le son souhaité et placez le coussin sur le haut-parleur externe. Lorsque vous êtes prêt, jouez le son sélectionné en appuyant sur la molette de défilement gauche ou en utilisant le clignotant. Pour y accéder, appuyez sur le lanceur d’applications> Toybox> Mode de test d’émissions.

En plus de pouvoir péter, les gens peuvent également utiliser la fonction Boombox de Tesla pour harceler les voisins d’une autre manière. Par exemple, une Tesla peut désormais émettre le même son qu’un camion de crème glacée, d’après la vidéo ci-dessus. Donc, si quelqu’un veut vraiment faire une farce cruelle aux enfants cet été, il suffit de conduire dans le quartier en jouant une chanson joviale qui fait penser aux enfants aux cornets de crème glacée et aux popsicles.

Pouvoir télécharger cinq pistes signifie également que les gens peuvent conduire leurs véhicules Tesla dans la ville avec tout l’audio qu’ils veulent, apparemment. Lorsqu’une personne a demandé au PDG de Tesla, Elon Musk, s’ils pouvaient conduire leur voiture jusqu’au hit classique des années 2000 de Ludacris, «Move Bitch», Musk a souligné l’option de téléchargement personnalisé.

Il y a beaucoup d’autres ajouts qui sont venus avec la mise à jour des vacances de cette année. Les propriétaires de voitures ont accès à trois nouveaux jeux – The Battle of Polytopia, Cat Quest et Solitaire – ils peuvent jouer en étant stationné. Les améliorations de l’affichage Supercharge et les améliorations des départs programmés sont également incluses dans la mise à jour du micrologiciel. Une liste complète des mises à jour peut être lue sur Reddit.

C’est peut-être l’esprit des vacances en moi, mais permettre à votre voiture de péter correctement est assez beau. C’est comme quelque chose arraché de Shrek – mieux que dedans!