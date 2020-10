Depuis leur publication l’année dernière, Apple a discrètement continué à améliorer les AirPods Pro avec des mises à jour du micrologiciel qui ont modifié leur suppression du bruit et leur qualité sonore. La société détaille ou commente rarement les modifications apportées à chaque version du micrologiciel AirPods; aucune note de mise à jour ne précise les nouveautés. Il n’y a pas non plus de moyen de forcer manuellement l’installation du dernier logiciel AirPods / AirPods Pro. Cela se produit juste en arrière-plan à un moment donné lorsque vous les utilisez. Mais le mois dernier, les AirPods Pro ont repris une paire de nouvelles fonctionnalités annoncées par Apple: l’audio spatial et la commutation automatique.

La commutation automatique est la plus simple, et cela fera probablement une plus grande différence dans votre utilisation quotidienne des AirPods Pro. (Il est également disponible sur les AirPods standard et sélectionnez les casques et écouteurs Beats.) Sans que vous n’ayez rien à faire, les AirPod basculeront automatiquement entre votre iPhone, iPad et Mac chaque fois que vous commencerez à utiliser l’un d’entre eux. Ce transfert est presque instantané; vous pouvez écouter de la musique sur votre téléphone, la mettre en pause, prendre votre iPad et commencer à lire une vidéo, et les AirPod seront prêts pour cet audio. Étant donné que macOS Big Sur est requis (et n’a toujours pas été officiellement livré), la partie Mac de cette équation ne fonctionne pas encore vraiment. Mais lors des va-et-vient entre mon iPhone et iPad Pro, la commutation automatique a fonctionné comme annoncé.

Ensuite, il y a l’audio spatial, qui est exclusif aux AirPods Pro. Avec cette fonctionnalité, Apple tente de fourrer une expérience de son surround immersive dans deux écouteurs. Je suis toujours surpris et impressionné par la façon dont l’entreprise a réussi. Au lieu de tout entendre en stéréo comme d’habitude, vous avez vraiment l’impression d’être au milieu de l’action lorsque vous lisez du contenu dans une application prenant en charge l’audio spatial. Et jusqu’à présent, bon nombre le font – y compris Apple TV, Disney Plus et HBO Max. Netflix et Amazon Prime Video ne sont pas encore intégrés.

Pour une raison quelconque, le Centre de contrôle dit toujours que le contenu ne prend pas en charge l’audio spatial, même lorsque c’est le cas.

Apple affirme utiliser des algorithmes pour convertir le son surround (5.1, 7.1 ou Dolby Atmos) en audio spatial. De là, il applique des filtres audio directionnels et ajuste les fréquences allant à chaque oreille pour obtenir l’effet d’immersion. La différence que fait l’audio spatial varie évidemment en fonction du contenu. Un film Marvel sur Disney Plus vous offrira une expérience audio plus fascinante que, disons, Ted Lasso sur Apple TV. (Mais Greyhound de Tom Hanks est un bon matériel de démonstration sur ce service.)

Les écouteurs ne rivaliseront jamais pleinement avec l’expérience de regarder un film via un système Atmos de haut niveau dans un cinéma maison. Mais comme son nom l’indique, l’audio spatial rend tout plus large et plus ouvert. Bien sûr, les effets surround directionnels sont nets, mais le champ sonore étendu est également très rentable pour la clarté du dialogue. La parole traverse le mixage sans aucun problème, ce que vous ne pouvez pas toujours dire à propos de l’audio stéréo. Même si le résultat final n’est pas révélateur, l’audio spatial rend le visionnage de films avec vos AirPods Pro encore meilleur et plus tridimensionnel.

L’aspect le plus impressionnant de l’audio spatial est de savoir comment il maintient l’audio en place et vous incite à penser que le son provient vraiment de votre iPhone ou iPad – presque comme si vous regardiez un écran de télévision. Lorsque vous tournez la tête vers la gauche ou la droite, le canal audio principal reste planté devant vous. Apple le fait en comparant les données de mouvement des capteurs de votre appareil avec le gyroscope et l’accéléromètre à l’intérieur des AirPods Pro. C’est ainsi qu’il détecte si vous bougez la tête ou si vous soulevez ou abaissez votre iPad. Vous entendrez toujours une partie du mix surround enveloppant dans chaque oreille lorsque vous tournez d’un côté à l’autre.

Je suis impressionné par l’audio spatial dans les AirPods Pro, mais je suis encore plus enthousiasmé par la façon dont tout cela pourrait sonner lorsque Apple dévoilera finalement ses écouteurs supra-auriculaires. Mettre cette technologie dans des écouteurs pleine grandeur donnera à l’entreprise encore plus de travail et pourrait solidifier l’iPad en tant que machine de cinéma portable ultime.