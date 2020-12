T

a nouvelle variante «mutante» du virus Covid-19 représente désormais plus des deux tiers des infections à Londres, selon de nouveaux chiffres aujourd’hui.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré que 68% des cas positifs détectés dans la capitale entre le 14 et le 18 décembre étaient «génétiquement compatibles» avec la souche.

On pense que la nouvelle variante plus infectieuse a muté chez un patient en septembre.

Les scientifiques pensent que c’est la cause de l’augmentation soudaine des cas au cours des dernières semaines qui a conduit le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, à placer Londres et certaines parties du sud-est au rang 4 plus tôt ce mois-ci.

Londres a maintenant le taux le plus élevé de personnes testées positives en Angleterre, avec environ 2,1 pour cent de personnes dans les ménages privés.

Viennent ensuite le sud-est de l’Angleterre (1,4 pour cent) et l’est de l’Angleterre (1,2 pour cent).

La nouvelle souche chasse rapidement la version originale du coronavirus et se propage à travers l’Angleterre.

Dans l’est et le sud-est de l’Angleterre, on estime qu’il représente 65% des cas et pour l’Angleterre dans son ensemble 49% des infections.

Les derniers chiffres de Test and Trace montrent que la deuxième vague de la pandémie s’accélère encore malgré tous les efforts pour la ralentir.

Un total de 173 875 personnes ont été testées positives pour Covid-19 en Angleterre au moins une fois par semaine jusqu’au 16 décembre.

Il s’agit d’une hausse de 58% par rapport à la semaine précédente et il s’agit du total hebdomadaire le plus élevé depuis le lancement de Test and Trace en mai.

Au total, 34,1% des personnes qui ont été testées pour Covid-19 en Angleterre au cours de la semaine se terminant le 16 décembre sur un site régional, un site local ou une unité de test mobile – un test dit “en personne” – ont reçu leur résultat dans 24 heures.

C’est une baisse par rapport à 59,8% la semaine précédente, et c’est le pourcentage le plus bas depuis la semaine jusqu’au 28 octobre.

Le Premier ministre Boris Johnson avait promis que, d’ici la fin du mois de juin, les résultats de tous les tests en personne seraient de retour dans les 24 heures.

Il a déclaré à la Chambre des communes le 3 juin qu’il obtiendrait “tous les tests retournés dans les 24 heures avant la fin juin, à l’exception des difficultés avec les tests postaux ou des problèmes insurmontables comme celui-là”.

