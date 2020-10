Fall Guys aura bientôt un skin Godzilla, et c’est adorable. Regardez-le! Je veux lui faire un gros câlin.

Mais je dois aussi admettre que je veux utiliser le skin Godzilla pour canaliser mon monstre intérieur et ennuyer les autres joueurs sans regret. Je ne suis jamais cette personne qui s’attaque aux joueurs à quelques centimètres de la ligne d’arrivée d’une étape Fall Guys – c’est juste impoli. Mais habillé en Godzilla? Eh bien, tous les paris sont ouverts.

LOL Je ne peux pas expliquer à quel point je suis excité de vous faire savoir que GODZILLA viendra à Fall Guys la semaine prochaine LE GODZILLA @ TOHO_GODZILLA LE GODZILLA ACTUEL LITTÉRALEMENT GODZILLA GODZILLA OFFICIEL Mieux vaut commencer à assembler vos couronnes maintenant pic.twitter.com/cMgUdqHCgX – Fall Guys (@FallGuysGame) 27 octobre 2020

Fall Guys a été l’un des plus grands succès de l’année, et un certain nombre de marques ont fait leur pitch pour un skin à thème dans le jeu, notamment Konami, KFC et même Chuck E. Cheese.

Le développeur Mediatonic a déjà ajouté de nombreux skins crossover sur le thème des jeux vidéo, dont Gordon Freeman (avec un headcrab!), Un Scout de Team Fortress 2 et Sonic the Hedgehog. Et il y a un skin de marque sur le chemin de G2 Esports, Tyler “Ninja” Blevins, Aim Lab et Jimmy “MrBeast” Donaldson, qui se sont associés pour gagner une guerre d’enchères caritative pour l’opportunité d’obtenir un skin ajouté au jeu.

Le skin Godzilla sortira le 3 novembre pour fêter l’anniversaire de Godzilla, mais il ne sera disponible que pour une durée limitée. Il vous en coûtera 10 couronnes, que vous pourrez gagner en gagnant des parties ou en augmentant le niveau du Season Pass.