Tout comme la première, la nouvelle publicité Joe Biden de Sam Elliott a beaucoup agité les médias sociaux. L’annonce a été produite par le projet Lincoln, un comité d’action politique cofondé par le mari de Kellyanne Conway, George. Dans ce document, Elliott parle des pères et des fils et de la responsabilité de ses actions et de ses choix.

“Nos pères n’étaient pas parfaits, mais ils ont fait de leur mieux pour nous élever pour être bons, pour être honorables, pour être des hommes de famille et de foi, mais par-dessus tout, ils nous ont appris à le reconnaître quand nous faisions quelque chose de mal, “Dit Elliott de sa voix profonde et dorée. Après cela, un clip d’information de Donald Trump joue, dans lequel il a déclaré qu’il «ne prend pas la responsabilité», par rapport à la réponse de son administration au virus, pour les ravages causés par la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. La nouvelle publicité a certainement des gens qui parlent, avec beaucoup de soutien et d’autres pas un fan. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent sur Twitter.

Whoa !! – Jennifer ‘Vote Early’ Rubin (@JRubinBlogger) 22 octobre 2020

«J’aime le fait que cette publicité propose un contre-récit pour les hommes qui rejette la parodie incroyablement toxique de la masculinité adoptée par Trump et ses partisans. Les vrais hommes prennent leurs responsabilités et veillent sur les autres, ils ne se vantent pas et ne poussent pas les gens à quitter l’embarcation de sauvetage pour faire de la place. “

Il est temps d’admettre que Trumps America n’est pas ce pour quoi on a voté en 2016.

Votez pour le changement.

Votez pour Joe. pic.twitter.com/nps37xB6SD – Aislinn (@ukajkiwi) 22 octobre 2020

“Je n’ai pas grandi avec un père – il a été enterré au Vietnam quand nous sommes partis – mais je suis moi-même père de deux enfants et je vis le rêve américain. Prendre possession de vos paroles et de vos actions devrait signifier quelque chose. Nous devons y revenir. et essayez de faire les choses de la bonne manière. “

Je ne sais pas pour vous, mais je suis réconforté par cela … sachant que Sam Elliott (ou des gars qui lui ressemblent beaucoup) est là-bas … racontant des publicités de Joe. – Dan Nathan (@RiskReversal) 22 octobre 2020

“Jésus-Christ les gars, celui-ci frappe comme une tonne de briques. Je pleure en pensant à mon grand-père. Continuez à combattre le bon combat, ce démocrate de toujours l’apprécie.”

je pourrais écouter ça toute la journée. Et je peux. – Barb Darrow (@gigabarb) 22 octobre 2020

«C’était la voix de Sam Elliott? Ça ressemblait à ça. Oh bien.

J’adore cette publicité, tout à ce sujet, l’affection manifestée entre père et fils, la désobéissance civile montrée avec des footballeurs agenouillés en solidarité avec Black Lives Matter et la narration traînante avec toute la vidéo – ChuckaKhan (@KhanChucka) 22 octobre 2020

“Holy smokes! Combinaison de la voix de Sam Elliott, cette musique et paroles et les images sont géniales!”

Non seulement c’est incroyable, mais c’est maintenant devenu mon préféré grâce à la voix de SAM ELLIOTT💙💙💙😍😍😍😍😍 – Adam Ledet 12 jours  (@ AdamLedet504) 22 octobre 2020

“De toutes les publicités ….. mec, celle-ci. Sam Elliott bien sûr. Mais aussi chaque fois que j’entends parler de ‘virilité’, cela ne mentionne guère des choses comme le caractère ou le bon exemple. C’est quelque chose d’autre qui est souligné, ce qui est loin moins important.”

