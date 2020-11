UNE

responsable du lancement de la nouvelle saison vendredi soir, Premiership Rugby a révélé des changements majeurs à la fois dans ses règlements pour le plafond salarial et Covid-19.

Les deux ensembles de réglementations ont été critiqués lors de la saison 2019-2020, qui s’est terminée il y a seulement quelques semaines.

Les Saracens ont été relégués au championnat pour avoir enfreint les règlements salariaux, ce qui a conduit la Premiership à inviter Lord Myners à procéder à un examen du plafond. Son rapport cinglant, qui contenait 52 recommandations, a maintenant été mis à exécution.

Il verra des sanctions beaucoup plus dures – y compris la relégation, la suppression des titres et le retour des prix en argent – pour les clubs qui enfreignent le plafond, et verra les joueurs enquêtés de beaucoup plus près, avec leurs déclarations de revenus examinées.

Andrew Rogers, responsable du plafond salarial, a déclaré qu’il y avait quatre domaines principaux qui nécessitaient des changements: “La transparence des rapports, les pouvoirs d’enquête, les sanctions et l’élargissement du champ d’application qui capte plus de participants”.

Concernant le premier, Rogers a déclaré: “Si une accusation est portée contre un club ou un participant, cela deviendrait immédiatement public. Cela serait annoncé et il y aurait un résumé de la substance de l’accusation et de la date prévue d’une audience du comité disciplinaire. , si cela était connu à l’époque.

De plus, les clubs doivent fournir à Rogers plus d’informations pour approbation, y compris les accords de parrainage et les accords de témoignage.

Rogers a déclaré qu’en ce qui concerne les pouvoirs d’enquête, la vérification annuelle avait été prolongée.

«Il y aura un examen plus minutieux. Ils pourront consulter un échantillon de déclarations de revenus des joueurs et interviewer les officiels du club », a déclaré Rogers. «Chaque année, le club champion fera l’objet d’un audit approfondi. Il s’agit d’un audit beaucoup plus médico-légal comprenant l’examen des courriels des officiels du club, des SMS, des messages WhatsApp des officiels du club et de l’examen d’au moins 50% des déclarations de revenus de tous les joueurs, des relevés bancaires ainsi que de tout autre domaine que j’estime nécessaire d’examiner. . C’est une réelle amélioration. »

De plus, un «audit spécial» pourrait être utilisé pour un club qui commet une infraction majeure, comme l’ont fait les Sarrasins.

Les changements entraîneront des sanctions beaucoup plus sévères en cas de non-respect du plafond ou de non-coopération aux enquêtes.

Le non-respect du plafond entraînera des sanctions allant d’une déduction de 50 points au niveau d’entrée à la possibilité de reléguer un club, de retirer des titres ou des trophées et / ou de les forcer à rendre les prix en argent.

Rogers a également expliqué «la portée élargie» du règlement sur les salaires.

«Auparavant, nous ne capturions que les clubs impliqués – les 12 de la ligue et le club promu – mais maintenant nous avons complètement élargi cette portée afin d’augmenter la responsabilité envers les officiels du club qui peuvent être des actionnaires qualifiés, des conseils d’administration, des directeurs de rugby, tous le chemin vers le groupe de joueurs maintenant », dit-il.

Les problèmes avec le règlement Covid-19 sont survenus plus tard dans la saison 2019/20. Deux matchs ont dû être annulés en raison de tests positifs alors que la saison tirait à sa fin, y compris la rencontre de Sale avec Worcester. Cela a coûté à Sale, qui avait enregistré plusieurs tests positifs, une chance d’atteindre les play-offs, leur place allant à Bath à la place.

Bien que la Premiership n’ait toujours pas réussi à introduire un nombre minimum de tests positifs pour produire une annulation, elle a changé la façon dont elle attribue des points lorsque les matchs ne sont pas joués – une situation qu’elle prévoit rencontrer régulièrement. Les matchs ne seront pas reportés au-delà du week-end auquel ils devaient être joués (y compris en milieu de semaine).

La saison dernière, la Premiership a déclaré qu’elle cherchait à attribuer une «faute» à l’annulation. Maintenant, cela est passé à la «responsabilité» avec une acceptation que le club peut être responsable, mais pas à blâmer s’il enregistre des tests positifs.

Ils attribueront ainsi quatre points (le même montant que pour une victoire) à l’équipe qui n’était pas responsable, et deux à l’équipe qui était responsable. Il n’y a pas d’ajustement à la différence de points. Dans le cas précédent, Sale aurait reçu deux points contre quatre pour Worcester.

S’il y a une raison non-Covid pour un match en cours, le club responsable perdra le match 20-0 et l’autre équipe remportant une victoire en points bonus (cinq points).