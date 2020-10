La nouvelle série allemande Netflix qui promet d’être un succès: Barbarians | INSTAGRAM

Le géant du streaming: Netflix, et le pays européen: l’Allemagne, ont clairement montré qu’ils faisaient une très bonne équipe, et c’est cela, après le succès international retentissant qui a été “Sombre”, attirant des millions de fans à travers le monde.

Pour cette raison, plusieurs productions dans le pays ont pu se démarquer petit à petit, de même, en faisant porter toute l’attention du public international aux fictions et aux drames allemands, c’est pourquoi nous aurons bientôt quelque chose de nouveau, c’est vrai, Netflix et l’Allemagne. ils préparent quelque chose de nouveau, qui promet d’être un succès retentissant, tout comme leur dernier série célèbre.

Sans plus tarder, nous vous le disons, la nouvelle série allemande, la production originale de la plateforme, s’appellera “Barbarians”, et ce sera un drame historique avec une grande et excellente équipe de production, ainsi que son casting.

Réalisé par Barbara Eder et avec Gaetano Aronica qui sera le “Gouverneur Varus”, David Schutter jouera le “Guerrier Folkwin”, Jeanne Goursaud qui jouera la “Princesse de Cheruscan Thusnelda”, ainsi que, ils seront chargés d’ajouter le drame histoire, de grands acteurs tels que: Bence Ferenczi, Tibor Milos Krisko, Jeremy Miliker, Laurence Rupp, Eva Verena Muller, Sergej Onopko, Florian Schmidtke, Nicki von Tempelhoff et Marlon Boess.

Donc, nous avons le casting, et en ajoutant des détails que nous avons, “Barbarians” se déroulera en l’an 9 après JC et raconte la bataille légendaire dans la forêt de Teutoburg, qui a marqué l’avant et l’après dans l’histoire de l’Europe, pour arrêter le l’expansion de l’Empire romain tant redouté.

De la même manière, la nouvelle série se concentrera sur trois personnages principaux, amis depuis l’enfance, liés à la suite d’un destin tragique, mais qui représentent la force la plus importante dans la lutte contre la suprématie romaine, quelque chose ce qui nous fait penser que ce sera un excellent divertissement pour les utilisateurs de la plateforme.

D’autres données à mettre en évidence à travers la nouvelle production cinématographique, Netflix original, sont les suivantes: elle sera cependant marquée par des valeurs telles que l’amour et la loyauté, et donner un virage à 180 ° à l’intrigue, la haine et la trahison seront également assez présent.

Si vous vous demandez quand on peut le voir, voici la réponse: la première date est prévue pour le 23 octobre, c’est vrai, seulement 10 jours nous séparent pour profiter de tout le drame et de l’action dans le plus pur style. Romain.

Comme le montre sa dernière bande-annonce, il atteindra tous les écrans des utilisateurs affiliés à la plateforme Netflix.

Il convient de noter que cette fiction a été créée par Ane Nolting, Jan-Martin Schart et Andreas Heckmann, de grands scénaristes allemands, qui ont eu des rôles importants et importants dans des séries et des productions cinématographiques à succès.

En plus de Barbara Eder, ils présenteront également Steve Saint Ledger, célèbre pour avoir repris la direction de l’original “Vikings” de Netflix, également à succès, qui a été répertorié comme l’un des meilleurs de tous les temps, en termes d’intrigue, photographie et développement des personnages.

Ainsi, nous assisterons à des batailles épiques, et par conséquent, à de grandes quantités de s @ ngre, que nous savons parfaitement bien qui rendront les fidèles adeptes de ce genre assez heureux, ainsi que ceux qui aiment l’histoire et le drame de ces moments.

Donc, en bref, nous vous disons que la bataille de la forêt de Teutoburg était une confrontation entre une alliance de tribus germaniques dirigée par Arminius le chef et trois légions de l’Empire romain dirigées par Publius Quintilio Varo, gouverneur de la province de La Germania Magna, qui s’étendait jusqu’à l’Elbe.

Varus et son armée ont été conduits par ruse dans la forêt par Arminius, là, les Romains ont subi une embuscade où les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième légions ont été anéanties, provoquant Varus à se suicider quand il a vu tout perdu.

La défaite catastrophique romaine a été décisive car, après cela, il n’était plus prévu de conquérir les territoires à l’est du Rhin, et dans cette zone la frontière entre l’Empire et les barbares était établie.