Judith Sheindlin, star du juge Judy, revient à la télévision, mais il sera peut-être un peu difficile de la retrouver. Elle a signé un accord jeudi pour apporter sa prochaine série à Amazon Studios, et elle sera diffusée sur la plate-forme IMDb TV appartenant à Amazon. La nouvelle survient environ huit mois après que Sheindlin ait annoncé de manière surprenante sur The Ellen DeGeneres Show en mars qu’elle quittait le juge Judy après 25 ans.

La nouvelle série n’a pas de titre, bien que Sheindlin ait dit à DeGeneres qu’elle pourrait l’appeler Judy Justice. Sheindlin apportera toujours sa célèbre personnalité pragmatique à la salle d’audience, où elle prendra des décisions sur de nouvelles affaires. La décision de se diriger vers un service de streaming est une décision majeure pour Sheindlin, qui fait partie des stars de la télévision les mieux payées de l’histoire. Des sources ont déclaré à Variety Scott Koondell et son Sox Entertainment Inc. ont conclu l’accord Amazon.

“Je suis ravi d’être en affaires avec Amazon Studios et continuer ce voyage incroyable avec eux sur une nouvelle plate-forme est tellement excitant”, a déclaré Sheindlin dans un communiqué jeudi. «J’avais l’habitude de crier après mon mari, Jerry, pour tous les colis qu’il avait commandés à Amazon chaque jour. J’ai assez de bain de bouche dans les armoires pour garder l’haleine fraîche de la planète entière jusqu’au prochain millénaire. La sonnette ne s’arrête jamais de sonner. Les chiens N’aboie même plus après les livreurs. Après avoir signé cet accord, je me suis excusé auprès de Jerry. Qui aurait pensé que les Sheindlin et Amazon seraient des mishpachah? “

En mars, Sheindlin a déclaré à DeGeneres CBS Television Distribution, qui distribue Judge Judy, était plus intéressée par l’utilisation de répétitions de l’émission que par la création de nouveaux épisodes. Cependant, Sheindlin, 78 ans, a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt à prendre sa retraite. “L’année prochaine sera notre 25e saison, anniversaire d’argent, et CBS, je pense, a en quelque sorte senti qu’ils voulaient utiliser de manière optimale les répétitions de mon programme parce qu’ils ont maintenant 25 ans de rediffusions”, a déclaré Sheindlin à DeGeneres. “Donc, ce qu’ils ont décidé de faire était de vendre l’équivalent de quelques années de rediffusions.”

Scheindlin gagnerait environ 47 millions de dollars par an pour jouer dans Judge Judy, qui prendra fin après la saison 2020-2021. Elle a signé son dernier contrat CBS en 2015, et il devait prendre fin à la fin de 2021. En 2017, CBS a également dépensé environ 100 millions de dollars pour l’ensemble de la bibliothèque Judge Judy, qui comprend plus de 5 200 heures de contenu.

Contrairement à Amazon Prime Video, IMDb TV est un service de streaming gratuit et inclut des publicités. un doute, c’est le meilleur du secteur », ont déclaré jeudi Lauren Anderson et Ryan Pirozzi, codirecteurs du contenu et de la programmation pour IMDb TV.